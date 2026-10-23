Трамп допустил выдвижение на третий срок, несмотря ограничения в конституции

На президентских выборах 2020 года победу одержал демократ Джо Байден. Дональд Трамп сразу заявил о массовых фальсификациях, что вызвало протесты сторонников по всей стране и в итоге привело к штурму Капитолия в январе 2021 года, где погибли пять человек. В 2023 году господину Трампу предъявили обвинения, связанные с этими событиями, однако в 2026 году дело было закрыто.