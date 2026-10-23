Трамп допустил выдвижение на третий срок, несмотря ограничения в конституции
Президент США Дональд Трамп заявил, что может баллотироваться на третий срок из-за фальсификации выборов 2020 года. Господин Трамп убежден, что, несмотря на конституционные ограничения, имеет право снова участвовать в выборах.
Дональд Трамп признал, что 22-я поправка к Конституции США запрещает одному человеку занимать пост президента более двух раз. «Я изучал эту формулировку очень долго. К сожалению, она довольно лаконична. Простора для маневра почти нет»,— сказал он на митинге в Айове.
При этом президент США отметил, что демократы сфальсифицировали выборы 2020 года и потому он может баллотироваться вновь. «Они подтасовали те выборы, а мы так хорошо выступили. Нет, мы победили трижды»,— утверждает господин Трамп.
На президентских выборах 2020 года победу одержал демократ Джо Байден. Дональд Трамп сразу заявил о массовых фальсификациях, что вызвало протесты сторонников по всей стране и в итоге привело к штурму Капитолия в январе 2021 года, где погибли пять человек. В 2023 году господину Трампу предъявили обвинения, связанные с этими событиями, однако в 2026 году дело было закрыто.