ВТБ: число мошенников в мессенджерах выросло в пять раз за год

Если в начале 2022 года на мессенджеры приходилось до 10% от общего числа мошеннических звонков, то к февралю 2023-го показатель вырос до 55%. Как считают аналитики ВТБ, к концу 2023 года на мессенджеры будет приходиться восемь из десяти звонков злоумышленников.

Заместитель президента—председателя правления ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что мессенджеры привлекательны для мошенников из-за доступности регистрации аккаунтов, низкой стоимости интернет-звонков и возможности установить в качестве фото профиля логотип известной компании.

«В январе общее число телефонных атак злоумышленников на розничных клиентов ВТБ снизилось на 20% к предыдущему месяцу — до 450 тысяч, но уже в феврале снова стало расти — примерно на 20% ежедневно»,— уточняется в пресс-релизе ВТБ (есть у «Ъ»).

Ранее в ВТБ предупредили о новой схеме мошенников, реализуемой через приложения-клоны. Из-за санкций приложения банка были удалены из AppStore и Google Play.

Об активности мошенников в мессенджерах — в материале «Ъ FM» «Мошенники подключились к мессенджерам».

Андрей Сапожников