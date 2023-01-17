Telegram заботал по фишингу

Пользователи Telegram столкнулись с ростом фишинговых атак на аккаунты, в результате которых злоумышленник похищает их. В первую очередь для этого используют боты. Под ударом оказались и бизнес-аккаунты — за год количество атак на них в Telegram удвоилось, отмечают эксперты. Самой опасной остается простая схема с массовыми рассылками, которые эксплуатируют последние новости, но риски могут нести и новые способы авторизации в мессенджере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Специалисты компаний по кибербезопасности говорят о росте числа инцидентов в мессенджере Telegram. В «Коде безопасности» сообщили, что к началу 2023 года в России фишинг (способ интернет-мошенничества с целью получить доступ к конфиденциальным данным пользователей) стал одним из основных способов мошенничества в мессенджере, что связано с притоком аудитории.

По данным американской Cofense, занимающейся борьбой с кибератаками, рост фишинга в Telegram составил 800% в 2022 году, «в первую очередь для этих целей злоумышленники использовали боты».

В Group-IB сообщили, что в России уже выявлено не менее 1 тыс. мошеннических группировок, работающих и координирующих действия в Telegram, в том числе 34 действующие русскоязычные группы для распространения «программ-стилеров», которые используются злоумышленниками для кражи аккаунтов пользователей. В среднем в чате каждой группировки состоит около 200 участников, уточнил ведущий аналитик Group-IB департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров.

Заметное число пользователей мессенджера в прошлом и текущем годах столкнулось со схемами, в рамках которых злоумышленники пытались украсть аккаунты с помощью поддельных ресурсов, где побуждали ввести данные для входа в мессенджер, уточняет контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Рассылаются фишинговые сообщения, направленные на кражу учетных данных, а также сообщения, содержащие вредоносные вложения под видом различных документов, актуальных для пользователей, подтверждает аналитик исследовательской группы Positive Technologies Екатерина Семыкина. «Атаки направлены на взлом аккаунтов и получение контроля над популярными в мессенджере каналами и группами»,— говорит она. По данным компании, часто для компрометации аккаунта жертвы используются боты.

Среди последних громких фишинговых атак — рассылка в конце декабря 2022 года через контакты пользователей Telegram якобы подарочной подписки на премиальную версию мессенджера, при активизации которой злоумышленники получали доступ к аккаунту жертвы. Аналогичный механизм мошенники опробовали на онлайн-голосовании, в котором просили поучаствовать «друзей» (см. “Ъ” от 28 декабря 2022 года). Еще одним громким инцидентом стала рассылка «нового списка мобилизованных» в начале января: под предлогом его прочтения по ссылке похищались данные.

Блокировка Instagram и Facebook (деятельность Meta, владеющей соцсетями, по их ведению в РФ признана экстремисткой и запрещена) в России с февраля 2022 года и закрытие рекламных кабинетов на платформах привели к миграции аудитории в Telegram, говорит директор «Антифишинга» Сергей Волдохин. С этим отчасти связаны новые мошеннические схемы. «Участились случаи похищения Telegram-каналов, у которых настроена монетизация»,— отмечает он. По данным компании, число атак на бизнес, который использовал мессенджер как дополнительный канал, в 2022 году удвоилось.

Владелец Telegram-бота «Глаз бога» Евгений Антипов считает, что новый способ авторизации в мессенджере несет больше рисков и представляет более серьезную опасность для пользователей, чем фишинг. В середине 2022 года Telegram перестал отправлять код для авторизации через SMS: для входа в ПК-клиенте или браузере теперь требуется активированный клиент мессенджера на мобильном устройстве, куда и отправляется код. Злоумышленник, для которого важно попасть в Telegram-аккаунт жертвы, может взломать аккаунт, если настроит переадресацию звонков на свой номер телефона, подтвердив за жертву ее личность, считает Евгений Антипов, «для этого достаточно использовать паспортные данные, которые можно найти в опубликованных хакерами в 2022 году базах данных».

Татьяна Исакова