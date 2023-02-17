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Коммерсантъ FM
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Турпоток в режиме ожидания

Александра Мерцалова о надеждах турбизнеса

Периодом небывалого оптимизма для участников рынка въездного туризма стали последние два месяца, прошедшие под знаком снятия ограничений на международные путешествия для граждан Китая. С начала января представители бизнеса сгенерировали бесчисленное количество инфоповодов, рассказывая о предварительных бронированиях и перспективах массового приезда китайцев.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Последним стало сообщение о готовящемся прибытии в Россию 23 февраля первой с начала пандемии организованной группы китайских туристов из Гуанчжоу. Всего, по данным Российского союза туриндустрии (РСТ), речь идет о 34 гостях. Эта новость моментально разошлась по агентствам. Царящее воодушевление легко объяснить. Все же въездной турпоток в Россию в последние три года был скорее символическим, а из Китая до пандемии ежегодно приезжало больше миллиона туристов.

Но ждать полномасштабного возвращения китайских гостей как минимум в этом году все же не стоит. Самый очевидный сдерживающий фактор — решение вопроса о безвизовых групповых турпоездках, которые осуществлялись между странами с 2000 года и вплоть до начала пандемии. Но сейчас запуск системы безвизового обмена постоянно переносится. Участники туррынка склонны считать проблему технической, связывая ее со сменой регулятора: в конце прошлого года Ростуризм был расформирован и отрасль вернулась в ведение Минэкономики. Хотя проблема может быть и на китайской стороне. После месяца празднования китайского Нового года фокус в стране сместился на предстоящую смену правительства. Такими темпами вопрос с групповым туристическим обменом может решиться лишь к лету. Пока же гостям приходится оформлять российские туристические визы: расходы на них, по подсчетам РСТ, составляют $150 на человека.

Да и само по себе восстановление туризма — дело небыстрое, как мы успели убедиться за время введения и снятия пандемийных ограничений. По оценкам погранслужбы ФСБ, из Сербии с туристическими целями в Россию в 2022 году въехало в восемь раз меньше человек, чем в докризисном 2019 году, из Турции — в 2,3 раза меньше, из Казахстана — в 3,6 раз. И все это при наличии прямого авиасообщения. От идеи провести отпуск в России потенциальных туристов вполне мог отвратить негативный информационный фон и сложности с работой в стране зарубежных банковских карт.

Да и решившим отправиться в путешествие туристам все же нужно время: планировать дорогостоящие отпуска большинство путешественников, по наблюдениям туроператоров, предпочитают минимум за полгода. В условиях сложившейся неопределенности такой срок — роскошь. Так что едва ли о реальном восстановлении въездного китайского потока получится говорить раньше 2024 года.

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