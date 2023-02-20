Промышленность сообщает о росте спроса

Первые измерения настроений промышленности в феврале 2023 года (данные доступны на 16 число месяца), сделанные аналитиками Института Гайдара (ИЭП), фиксируют продолжающееся восстановление оптимизма компаний. Оно происходит с сентябрьского объявления о «частичной мобилизации», когда оптимизм респондентов ИЭП потерял четыре пункта. К 16 февраля соответствующий индекс института вырос на семь пунктов и достиг 12-месячного максимума.

Рост оптимизма промышленности — результат увеличения спроса, который, по оценке предприятий, в январе—феврале 2023 года достиг лучших значений за год и даже превысил уровни 2018–2019 годов. В результате выросла удовлетворенность компаний достигнутыми объемами продаж, а доля нормальных оценок текущих объемов спроса стала рекордной с начала военной операции на Украине, достигнув 66%. Впрочем, такой же уровень удовлетворенности спросом уже регистрировался в сентябре 2022 года. Вероятнее всего, подскок спроса связан с ростом военного заказа со стороны государства. По данным же ЦБ, объем входящих платежей, проведенных через его платежную систему в январе 2023 года, был на 0,2% ниже по сравнению со средним уровнем четвертого квартала 2022 года, но в отраслях, ориентированных на государственное потребление, показатель вырос на 18,1%, а ориентированных на инвестиционный спрос — на 7,2%, во всех других отраслях, обеспечивающих промежуточный и потребительский спрос, входящие платежи снижались.

Несмотря на восстановление спроса, планы выпуска, по данным ИЭП, в феврале снизились на четыре пункта после рекордного январского подскока (см. график). «Видимо, промышленность решила немного скорректировать свои планы, не опускаясь, впрочем, до кризисного пессимизма. Положительный баланс показателя, который стабильно регистрируется опросами с августа 2022 года, свидетельствует, что предприятия по-прежнему готовы перейти от околонулевого "роста" к явному росту выпуска»,— комментирует автор исследования Сергей Цухло.

На практике же промышленности пока не удается реализовать высокий оптимизм планов выпуска. Февральские данные вновь фиксируют баланс фактических изменений производства в пределах нуля, где он пребывает с сентября 2022 года.

Артем Чугунов