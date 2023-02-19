Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41 тыс. человек

Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 41 020, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям при МВД страны. Ранее сегодня, 19 февраля, сообщалось о 40 689 погибших.
Спасательные работы в Турции сегодня были прекращены в 9 из 11 пострадавших провинций.
Землетрясения, происшедшие 6 февраля, затронули соседнюю Сирию. По сегодняшним данным AFP, там погибли 3688 человек, по данным Всемирной организации здравоохранения на 12 февраля, в Сирии погибли 8500 человек.
Тем временем США объявили о выделении еще $100 млн на оказание помощи Турции и Сирии в дополнение к $85 млн.
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Землетрясения в Турции и Сирии
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