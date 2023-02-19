Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 41 тыс. человек

Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 41 020, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям при МВД страны. Ранее сегодня, 19 февраля, сообщалось о 40 689 погибших.

Спасательные работы в Турции сегодня были прекращены в 9 из 11 пострадавших провинций.

Землетрясения, происшедшие 6 февраля, затронули соседнюю Сирию. По сегодняшним данным AFP, там погибли 3688 человек, по данным Всемирной организации здравоохранения на 12 февраля, в Сирии погибли 8500 человек.

Тем временем США объявили о выделении еще $100 млн на оказание помощи Турции и Сирии в дополнение к $85 млн.

Мария Федотова