США выделят еще $100 млн на оказание помощи Турции и Сирии

Госсекретарь США Энтони Блинкен посещает пострадавшую от землетрясений Турцию. Это его первая поездка в эту страну с момента вступления в должность два года назад, сообщает AP. В рамках поездки господин Блинкен анонсировал дополнительную помощь в $100 млн, которая также предназначается для пострадавшей от землетрясений Сирии. Соответствующее заявление уже выпустил Госдеп.

Госсекретарь совершил облет одной из провинций, наиболее пострадавших от землетрясений 6 февраля на юге Турции и севере Сирии. «Это будет долгосрочная работа»,— сказал Энтони Блинкен на авиабазе Инджирлик, совместном американо-турецком объекте, который координировал распределение помощи. «Поисково-спасательные работы, к сожалению, подходят к концу»,— заявил господин Блинкен.

По его словам, дополнительная помощь включает $50 млн в виде чрезвычайных фондов для беженцев и миграции и $50 млн в виде гуманитарной помощи. «Самое важное сейчас — оказать помощь людям, которые в ней нуждаются, помочь им пережить зиму и снова встать на ноги»,— отметил госсекретарь США.

Позже в воскресенье он вылетает в Анкару для переговоров с турецкими официальными лицами в понедельник, включая ожидаемую встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что Энтони Блинкен обсудит не только последствия землетрясения, но и усилия Швеции и Финляндии по вступлению в НАТО, которое Турция пока тормозит.

США выделяют $100 млн в дополнение к уже утвержденным $85 млн.

По последним данным, которые привело AFP, в результате землетрясений 6 февраля в Турции и Сирии погибли 44 377 человек, из них — 40 689 — в Турции, эту цифру привели местные власти.

Мария Федотова