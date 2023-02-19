Спасательные работы в Турции прекращены в 9 из 11 пострадавших провинций

Турция завершила спасательные работы во всех пострадавших от землетрясений провинциях, за исключением двух, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям. Количество погибших возросло до 40 689 человек.

Спасательные работы продолжаются в наиболее пострадавших провинциях Кахраманмараш и Хатай, в общей сложности подземные толчки затронули 11 юго-восточных провинций Турции. Землетрясения произошли 6 февраля, местные СМИ сообщают, что 18 февраля в городе Антакья спасатели нашли выживших женщину и мужчину.

«Во многих наших провинциях поисково-спасательные работы были завершены. Они продолжаются в провинциях Кахраманмараш и Хатай»,— сообщил в Анкаре журналистам глава агентства Юнус Сезер (цитата по AFP). Поисково-спасательные работы шли примерно в 40 зданиях на 14-й день, но ожидается, что к концу воскресенья их число сократится, сообщил он.

Господин Сезер также сообщил, что число погибших в Турции возросло до 40 689 человек. Общее число погибших, включая Сирию, в настоящее время составляет 44 377 человек, сообщает AFP.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил 18 февраля, что около 105 тыс. зданий либо рухнули, либо нуждаются в сносе или серьезно повреждены. Правительство не называло точную цифру, сколько людей осталось без крова.

14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что около 2,2 млн человек были эвакуированы или покинули пострадавшие провинции.

Мария Федотова