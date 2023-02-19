Бастрыкин назвал критикующих ВС РФ из-за рубежа известных россиян предателями

Сделавшие свое благосостояние в России известные люди, которые теперь из-за рубежа критикуют российскую армию, являются предателями, заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин. Эти известные люди, среди которых есть и представители шоу-бизнеса, могут влиять через свои аккаунты на сознание людей, способствуя в том числе разобщению, сказал глава СКР.

«Когда эти известные личности, сделав свое благосостояние в России, в том числе за счет соотечественников, уехали из страны, а затем из-за рубежа стали давать нелицеприятные оценки в адрес российской армии, иначе как предателями их назвать нельзя»,— заявил Александр Бастрыкин. Те из них, у кого есть миллионы подписчиков в соцсетях или другая аудитория, должны нести моральную ответственность за предоставляемую информацию, сказал глава СКР.

Интервью Александра Бастрыкина будет опубликовано в 10:00 20 февраля.

В марте президент Владимир Путин говорил, что российский народ сможет отличить «истинных патриотов от подонков и предателей». В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с телеведущими Ксенией Собчак, Иваном Ургантом и Региной Тодоренко, заявил, что не считает врагами народа тех, кто «испугался и не понял» военной операции.

В декабре зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал предателями тех, кто «желает поражения» РФ, и призвал не прощать их.

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Мария Федотова