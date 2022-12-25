Медведев назвал предателями тех, кто «желает поражения» РФ, и призвал не прощать их

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что в стране постепенно исчезает «чужеродная токсичная пена, образовавшаяся на российском обществе». Он не стал давать оценку тем, кто эмигрировал из России на фоне военной операции, но назвал предателями тех, что «желает поражения» РФ.

«Не буду давать нравственную оценку тем, кто выбрал для себя новый "философский пароход", потому что не знаю побудительных мотивов каждого из них. Бог им судья. Конечно, это не относится к тем, кто в условиях военной кампании желает поражения своей стране и ее армии. Они просто предатели. И прощения им быть не должно»,— написал господин Медведев в статье для «Российской газеты».

Зампред Совбеза РФ считает, что в России неуклонно идет процесс взросления общества и «он необратим». Вместе с тем, по его мнению, «еще не все успели осознать, насколько сильно изменилась наша жизнь, какие цели будут главными на долгие годы вперед». «На передовой рвутся снаряды, а кто-то считает, что это не его дело. Одни люди дежурят в пунктах размещения беженцев и помогают отстраивать разрушенные обстрелами дома, другие — не замечают происходящего»,— объяснил Дмитрий Медведев.

Политик считает, что на фоне «внешней угрозы» Россия смогла «выйти на новый уровень гражданского сознания» и что 2022 год научил россиян «отличать второстепенное от действительно важного».

В России сейчас обсуждаются ограничения для россиян, которые уехали из страны на фоне военной операции на Украине. Ранее сегодня, 25 декабря, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума работает над отменой преференций для них и над введением повышенной ставки налогообложения.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ FM» «Налог на отъезд».

Леонид Уварчев