Новые мюнхенские речи

В Мюнхене завершилась конференция по безопасности — крупнейший международный форум с участием более ста президентов, премьеров и министров. Центральной темой мероприятия в этом году ожидаемо стал конфликт вокруг Украины. Украинскую делегацию в Мюнхене принимали как героев, в то время как официальных лиц из России на конференцию не пригласили вовсе. Это, впрочем, не помешало российским чиновникам вступать в заочную дискуссию со своими оппонентами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложения практически всех участников Мюнхенской конференции сводились к одному: надо поддерживать Украину вплоть до поражения России

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Предложения практически всех участников Мюнхенской конференции сводились к одному: надо поддерживать Украину вплоть до поражения России

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В самом центре баварской столицы, на площади близ городской ратуши, в субботу прошел шумный митинг. Участники акции протеста требовали прекратить поставки западных вооружений Украине, начать мирные переговоры с Россией и распустить Североатлантический альянс. «К черту НАТО! — кричали они.— Хватит стрелять, начните переговоры! Россия нам не враг!»

В расположенном неподалеку фешенебельном отеле Bayerischer Hof, где проходила Мюнхенская конференция по безопасности, говорили ровно об обратном. О том, как сплотились члены НАТО и как возросла роль этого военно-политического блока (госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что за это надо поблагодарить президента РФ Владимира Путина, «который сделал для укрепления Североатлантического альянса больше, чем кто-либо на планете»). О необходимости продолжать наращивать поставки вооружений и техники Украине (по словам выступившего по видеосвязи украинского президента Владимира Зеленского, которому на конференции аплодировали стоя, «только так Давид сможет победить Голиафа»). И об опасности преждевременного перемирия (по мнению главы МИД Германии Анналены Бербок, «если Россия сейчас прекратит стрелять, не будет войны, если же Украина прекратит стрелять — не будет Украины»).

Вице-президент США Камала Харрис объявила в ходе своего выступления в Мюнхене, что «Россия совершила на Украине преступление против человечности» и «должна быть призвана к ответственности».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «единственный путь гарантировать прочный и справедливый мир на Украине — это дать украинцам военную поддержку». По его словам, «многие задаются вопросом, не несет ли военная помощь Украине риск эскалации конфликта», но он с этим не согласен: «Свободных от риска вариантов нет. Но риск победы Путина гораздо выше».

О том, что «России нельзя позволить победить», заявил в Мюнхене и французский президент Эмманюэль Макрон. В то же время он добавил, что, в отличие от других, не поддерживает идею «полного разгрома» России. «Я хочу, чтобы Россия потерпела поражение на Украине, и я хочу, чтобы Украина могла защитить свои позиции. Но я не считаю, как некоторые, что мы должны стремиться к полному разгрому России, атакуя Россию на ее земле. Эти наблюдатели (которые так считают.— “Ъ”) хотят, прежде всего, сокрушить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции»,— сказал он журналистам в Мюнхене.

Российской официальной делегации на форуме не было. Как уже писал “Ъ” (см. номер от 17 февраля), новый председатель Мюнхенской конференции немецкий дипломат Кристоф Хойсген решил не приглашать представителей властей РФ, «чтобы не давать им площадку для пропаганды» (вместо этого на мероприятие позвали российских оппозиционеров). На это в МИД РФ ответили, что из Москвы никто и не полетел бы в Мюнхен, даже если бы приглашение было.

Неучастие в конференции, однако, не помешало российским официальным лицам активно комментировать происходящее в баварской столице. Так, посол РФ в США Анатолий Антонов ответил на заявление Камалы Харрис о причастности России к совершению преступлений против человечности на Украине. «Рассматриваем подобные инсинуации как беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать Россию в рамках развязанной против нас гибридной войны,— заявил он из Вашингтона.— Нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона — оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса. Прежде всего, безудержную милитаризацию киевского режима».

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, откликнулся на слова Йенса Столтенберга о том, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. «Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, в НАТО Россию «ненавидят и боятся».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова же прокомментировала заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Париж не хочет полного разгрома России. «Франция — член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж, возможно, и сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим,— отметила она.— Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного — нам хотят поражения. Перехотят».

И даже темы, которые публично не обсуждались в Мюнхене, не остались без реакции российской стороны. «Мюнхенская конференция однозначно плоха. Она сконструирована под то, чтобы проблемы либо замалчивать, либо выдавать за происки инакомыслящих,— написал в Telegram вице-спикер Совета федерации Константин Косачев, ранее неоднократно ездивший в Мюнхен.— Самый кричащий сюжет — взрывы "Северных потоков". Трудно представить себе тему, которая наряду с украинским кризисом затрагивала бы вопросы безопасности и сотрудничества столь напрямую. Но на Мюнхенской конференции — только об Украине (читай — о России). О взрывах, беспрецедентных в современной истории человечества, судя по всему, ни слова, во всяком случае с трибуны».

Ответ на вопрос «почему?» для него очевиден: «Во-первых, операция по подрыву была натовской. И, во-вторых, потому что Мюнхенская конференция — тоже натовская. А чего тогда обсуждать?»

Единственным выступающим, кто не сказал в адрес России ничего критического, был глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И (см. материал на этой стр.). Он пообещал, что до конца февраля Пекин представит план политического урегулирования украинского кризиса вокруг Украины. Пекин планирует обнародовать его 24 февраля. Из пояснений Ван И, правда, непонятно, идет ли речь о некой «дорожной карте» или общих принципах.

«В позиционном документе мы повторим предложения, сделанные председателем КНР Си Цзиньпином, в том числе о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет, соблюдать цели и принципы Устава ООН, о необходимости серьезно относиться к законным опасениям в сфере безопасности и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса»,— сказал глава китайской делегации. По словам Ван И, Китай в украинском вопросе «твердо стоит на стороне мира и диалога».

Из Мюнхена Ван И, как ожидается, полетит на переговоры в Москву. Заодно и впечатлениями о конференции поделится.

Елена Черненко, Мюнхен