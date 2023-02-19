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Коммерсантъ FM
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Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали удары по Сирии в ночь на 19 февраля, которые, по поступающим данным, нанесли израильские ВВС. МИД в этой связи призвал Израиль прекратить вооруженные провокации в отношении Сирии.

«Решительно осуждаем предпринятые Израилем силовые действия, которые являются грубым нарушением норм международного права. Настоятельно призываем израильскую сторону прекратить вооруженные провокации в отношении САР (Сирийская Арабская Республика) и воздерживаться от шагов, чреватых опасными последствиями для всего региона»,— заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она особо подчеркнула, что подобные действия совершенно неприемлемы в свете происшедших землетрясений, от которых Сирия серьезно пострадала.

По данным МИДа, ВВС Израиля атаковали несколько целей в Дамаске и около него, в результате попадания ракеты в жилой дом, по предварительным данным, погибли 5 человек, 15 были ранены. Также в результате ударов был поврежден ряд объектов в исторической цитадели.

В феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что его страна не хочет эскалации с Россией из-за ситуации в Сирии. По словам господина Нетаньяху, в вопросе военных самолетов обеих стран в небе над Сирией он нашел компромисс с президентом РФ Владимиром Путиным.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 12 февраля, в Сирии в результате землетрясений, эпицентр которых был в Турции, погибли 8,5 тыс. человек.

Мария Федотова

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