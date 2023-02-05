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Коммерсантъ FM
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Премьер Израиля: мы не хотим эскалации с Россией из-за ситуации в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не желает конфронтации с Россией в связи с летающими рядом друг с другом военными самолетами стран в небе над Сирией. Он подчеркнул, что нашел компромисс с президентом России Владимиром Путиным в контексте этой ситуации.

«Наши самолеты летают рядом друг с другом в небе над Сирией. До настоящего времени нам удавалось избежать любой конфронтации. Мы не хотим военной конфронтации с Россией. Это не служило бы ничьим интересам»,— сказал Биньямин Нетаньяху в интервью французскому телеканалу LCI (цитата по ТАСС).

По его словам, компромисс, к которому пришли лидеры России и Израиля, не нарушает интересы стран. Стороны, сообщил господин Нетаньяху, решили «действовать каждый на своей стороне».

1 февраля в интервью CNN Биньямин Нетаньяху назвал сложными отношения России и Израиля в связи с тем, что самолеты двух стран летают «на расстоянии вытянутой руки друг от друга». Так он прокомментировал возможность поставки вооружения Украине, подчеркнув, что не хочет провоцировать Россию.

Подробнее о позиции премьера — в материале «Ъ» «Израиль ограничивается намеками».

Лусине Баласян

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