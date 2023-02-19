В Дамаске 15 человек погибли при авиаударе

15 человек погибли при авиаударе по Дамаску, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека в Twitter. Среди них есть гражданские. По информации СМИ, за атакой может стоять Израиль. Авиаудар произошел спустя две недели после разрушительного для Сирии землетрясения.

Атака была нанесена по объектам, расположенным недалеко от иранского культурного центра, передает AFP. По данным Reuters, были повреждены несколько зданий в густонаселенном районе недалеко от центра сирийской столицы.

Сирийские власти пока только подтвердили агентству SANA, что атака привела к жертвами и пострадавшим. Израильская армия отказалась от комментариев, передает Reuters.

Окрестности Дамаска нередко подвергаются авиаударам. Сирийские власти обычно обвиняют в этом Израиль, но Иерусалим не комментирует проведение своих операций. Последний раз Дамаск подвергался обстрелам в начале января. Были убиты два военных, еще двое получили ранения.

Сирия пострадала от разрушительного землетрясения, которое произошло в Турции 6 февраля. По данным Всемирной организации здравоохранения на 12 февраля, в стране погибли 8,5 тыс. человек.