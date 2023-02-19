Историческая цитадель Дамаска пострадала в результате ударов Израиля

Главное управление древностей и музеев Сирии сообщило, что в результате ударов Израиля по Дамаску повредились некоторые объекты города в исторической цитадели. Сообщение ведомства передает агентство Sana в Twitter.

По информации ведомства, ущерб нанесен Техническому институту прикладного искусства в цитадели Дамаска и культурному центру в Кафр-Сусе. Также разрушения зафиксировали в Институте прикладного искусства и институте археологии. Sana сопроводило пост фотографиями, на которых видны разрушения зданий.

Минобороны Сирии сегодня, 19 февраля, сообщало о ракетном обстреле Дамаска со стороны Израиля. По данным ведомства, в результате ударов пять человек погибли, 15 пострадали. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, которые приводит AFP, при атаке погибли 15 человек. По данным Reuters, были повреждены несколько зданий в густонаселенном районе недалеко от центра сирийской столицы.

Лусине Баласян