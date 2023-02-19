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Коммерсантъ FM
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Саратовский губернатор уволил пять районных чиновников за неэффективность

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рекомендовал главам пяти районов региона уволить своих заместителей по экономике, а восьми районов — объявить занимающим эти должности чиновникам выговоры. Как сообщил губернатор в своем Telegram-канале, это связано с низкими показателями исполнения бюджета.

Кадровые решения Роман Бусаргин рекомендовал принять после того, как правительство подвело итоги анализа эффективности работы местной власти по исполнению бюджета в районах. Результаты анализа показали, что в ряде районов «использовали не все возможности для наполнения бюджета, хотя за этим стоят зарплаты жителей и развитие территорий».

Глава региона рекомендовал уволить заместителей по экономике в Балтайском, Новобурасском, Краснокутском, Хвалынском, Самойловском районах, выговор объявят чиновникам в Духовницком, Краснопартизанском, Ершовском, Балашовском, Перелюбском, Вольском, Красноармейском, Екатериновском районах.

«Вышеназванные должностные лица подвели земляков. Из-за их бездействия где-то не хватило денег на проектирование социальных объектов или ремонт местных дорог, не решаются проблемы, волнующие жителей»,— написал Роман Бусаргин.

С этого года в Саратовской области действует KPI для муниципальных служащих, для членов правительства такая система оценки эффективности действует с прошлого года. В январе этого года председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Роман Карякин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, он вошел в число не выполнивших целевые показатели.

Сергей Петунин, Саратов

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