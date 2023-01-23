Глав районов Саратовской области будут оценивать с помощью KPI

Систему оценки эффективности с помощью KPI планируют распространить на глав районов Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Романа Бусаргина.

Предложение распространить систему оценки эффективности принадлежит председателю облдумы Михаилу Исаеву.

Ранее она была внедрена в облправительстве. Господин Исаев считает, что это поможет оценить эффективность местных глав и выстроить объективный рейтинг развития районов.

Губернатор Роман Бусаргин отметил, что показателями эффективности для глав районов должны стать уровень зарплаты жителей, демография, участие в нацпроектах и госпрограммах, наполняемость бюджета, реализация областных программ.

Марина Ковалева