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Уволен председатель инвесткомитета в строительстве Саратовской области

Сегодня утром пресс-служба правительства Саратовской области сообщила о кадровых изменениях в одной из структур.

Председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Роман Карякин освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Соответствующее постановление подписал губернатор Роман Бусаргин. Кто займет этот пост после его ухода, не уточняется.

Господин Карякин оказался в числе шести чиновников, которые не полностью выполнили KPI, и глава региона обещал им за это урезать зарплату.

Марина Ковалева

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