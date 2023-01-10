Показатель ударил по зарплатам

Впервые правительство Саратовской области подвело итоги работы зампредов и министров за год на основании KPI (Key Performance Indicator — ключевой показатель эффективности). Новая система оценки эффективности работы показала, что у отдельных чиновников не все показатели были выполнены. В числе «отстающих» оказались два зампреда и четыре министра. Им обещают урезать зарплаты. Депутаты считают, что неэффективных чиновников нужно не наказывать понижением зарплаты, а увольнять. Политологи уверены, что систему оценки эффективности нужно доработать с учетом мнения общественности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заработок Олега Костина (в центре) в этом году сократится из-за невыполнения показателей

Фото: Марина Ковалева Заработок Олега Костина (в центре) в этом году сократится из-за невыполнения показателей

Фото: Марина Ковалева

В Саратове шесть членов правительства области будут получать сокращенную зарплату по итогам оценки эффективности их работы. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

В 2022 году система оценки работы подразделений регионального правительства велась на основании KPI. Ее введение 12 мая прошлого года анонсировал губернатор Роман Бусаргин, на тот момент исполнявший обязанности руководителя области.

Основными критериями оценки стали уровень средней зарплаты в отрасли, объем привлеченных федеральных средств по госпрограммам, своевременный ввод объектов по нацпроектам, кассовое исполнение (совокупность операций, связанных с получением денежных средств в бюджет и их выдачей, а также учетом наличия средств, которые производятся в ходе исполнения бюджета) нацпроектов и госпрограмм, а также инициативность. В зависимости от выполненных задач будет рассчитывается уровень оплаты труда зампредов и ­министров.

Анализ показал, что по итогам прошлого года не все показатели KPI исполнены у заместителя председателя облравительства Павла Мигачева, председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Романа Карякина, министра здравоохранения Олега Костина, зампреда — министра сельского хозяйства Романа Ковальского, министра — председателя комитета по управлению имуществом Екатерины Лавренко и министра — председателя комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александра Гаврилова. «У них будут сокращены заработные платы»,— сказано в официальном комментарии облправительства по итогам оценки эффективности работы чиновников.

На сколько урежут зарплату зампредам и министрам, не выполнившим ключевые показатели эффективности, не уточняется.

Из официально опубликованных на сайте правительства Саратовской области сведений о доходах и имуществе следует, что наиболее высокие доходы по итогам 2021 года задекларировал глава минздрава Олег Костин. С учетом дохода от продажи движимого и недвижимого имуществ он составил 27,89 млн руб. Роман Ковальский заработал 4,1 млн руб., Павел Мигачев — 3,06 млн руб. Доходы остальных чиновников, чья работа признана недостаточно эффективной, в несколько раз меньше: Александр Гаврилов — 1,13 млн, Екатерина Лавренко — 1,56 млн и Роман Карякин — 1,82 млн руб.

«Ъ» удалось связаться только с Екатериной Лавренко. Она затруднилась прокомментировать систему оценки KPI, уточнив, что делать это «должен тот, кто считает KPI».

Депутат Саратовской облдумы Александр Анидалов (КПРФ) считает, что неэффективных чиновников нужно увольнять.

«Эффективнее чиновники должны работать не потому, что у них от этого зарплата зависит. В нашей системе зачастую, чем выше уровень чиновника, тем меньшим „пряником“ для него является зарплата,— отметил господин Анидалов.— Урезание зарплаты — это один из механизмов, причем весьма условный. Если чиновник не справляется, значит, его надо менять. Избирателям по барабану, на сколько чиновнику уменьшили зарплату — пусть даже на 100 тыс. руб., если его неэффективная работа нанесла миллионный ущерб».

Политолог Дмитрий Олейник предложил ввести в KPI общественную оценку, то есть такую, которая бы зависела от позиции не чиновников, а граждан и общественных организаций. «Не надо забывать, что новые способы оценки эффективности еще только разрабатываются, и даже на федеральном уровне в них вносят различные изменения. Непросто сравнивать работу главы Краснодарского края и начальника Чукотки, но еще сложнее сравнить работу министра здравоохранения и его коллеги, у которого в подчинении только собственное министерство и какое-нибудь бюджетное учреждение. Это не значит, что не надо сравнивать, ведь оба — министры, но поправка на человеческий фактор, зависящий от числа работающих в отрасли и находящихся в прямом или косвенном управлении министерства, может быть»,— отметил он.

«Давайте введем в KPI общественную оценку и сделаем ее значимым фактором. Это живой механизм. Внедрять его надо, а со временем он станет совершеннее»,— подытожил ­политолог.

Марина Ковалева