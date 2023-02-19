Республиканцы потянулись на юг

Республиканская партия, похоже, выбрала одно из главных направлений критики Джо Байдена перед президентскими выборами — 2024. Им станет проблема иммиграции. Гуманитарный кризис на границе с Мексикой и так уже негативно отражается на рейтингах американского президента. Республиканцы надеются усилить эту тенденцию, чтобы консолидировать консервативно настроенный электорат и привлечь на свою сторону независимых избирателей, которые всерьез обеспокоены ситуацией в области незаконной иммиграции в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащий Национальной гвардии США устанавливает колючую проволоку на американо-мексиканской границе в штате Техас

Фото: Jose Luis Gonzalez, Reuters Военнослужащий Национальной гвардии США устанавливает колючую проволоку на американо-мексиканской границе в штате Техас

Фото: Jose Luis Gonzalez, Reuters

Проблема нелегальной иммиграции все больше волнует американцев, следует из недавнего опроса, проведенного авторитетным институтом общественного мнения Gallup.

Всего за год американцев, недовольных ситуацией с нелегальными иммигрантами, стало на 6% больше. Сейчас только 28% граждан США удовлетворены положением дел в этой области.

Это самый низкий показатель за последние десять лет. Хуже было лишь в 2007-м и 2008 годах, когда удовлетворенных политикой в области иммиграции было 23% и 24% соответственно. В то же время в годы президентства Дональда Трампа, конкретнее в 2017-м и 2018 годах количество американцев, которых все в этой сфере устраивало было напротив рекордное за всю историю наблюдений (40–41%).

Самое большое количество недовольных — среди республиканцев. Процент возмущенных консерваторов подскочил с 40% в 2021 году до 69% в 2022 году. Сейчас таких уже 71%, что является самым высоким показателем, зафиксированным Gallup за всю историю наблюдений.

Но речь идет не только о республиканцах. Все чаще администрацию критикуют и в партии Джо Байдена. Число демократов, недовольных иммиграцией было почти нулевым в 2021 году (2%), прежде чем подскочить до 11% в прошлом году и до 19% сегодня. Среди независимых избирателей ситуация для Белого дома тоже не лучшая. Недовольных стало почти в два раза больше. Эта цифра выросла с 19% в 2021-м до 36% в этом году.

Существенный сдвиг в отношении американцев к проблеме иммиграции, несомненно, связан с ситуацией на границе с Мексикой, пишет Gallup.

Ранее правительство США сообщило о четырехкратном увеличении числа мигрантов, пытающихся въехать в США. С 500 тысяч в 2020 году эта цифра выросла до 1,7 млн человек в 2021-м. А в 2022 году было зафиксировано уже более 2 млн незаконных пересечений американской границы. Причем, по подсчетам Министерства внутренней безопасности США, число незаконных иммигрантов может еще удвоиться, если будет отменена практика, введенная администрацией Дональда Трампа в условиях пандемии. Тогда пограничная служба получила право высылать иммигрантов, не давая им возможности просить убежища.

Иммиграция – один из главных аргументов республиканцев в борьбе с нынешней демократической администрацией.

Некоторые губернаторы-республиканцы, не справляющиеся с потоком иммигрантов, стали развозить их за свой счет автобусами по всей стране. И это стало вызывать недовольство уже губернаторов и мэров-демократов.

Широкий общественный резонанс заставил Джо Байдена наконец услышать призывы избирателей и посетить впервые за два года границу с Мексикой. Однако столь долгожданная поездка ситуацию не улучшила. А многие СМИ заподозрили администрацию Байдена в инсценировке благополучия на границе — места, которые посещал президент, просто заранее очистили от мигрантов. Результат этой поездки для президента оказался, скорее, негативным, чем позитивным.

Новая, контролируемая республиканцами Палата представителей решила воспользоваться ростом общественного недовольства вокруг обостряющейся проблемы. Как заметил The Hill, конгрессмены-республиканцы сейчас превращают границу США и Мексики в своеобразное место паломничества.

Минувшая неделя положила начало целой серии парламентских слушаний и посещений границы представителями различных комитетов Палаты представителей. В частности, спикер Кевин Маккарти в четверг побывал в приграничном округе Кочиз в штате Аризона. Компанию ему составили четыре недавно избранных конгрессмена-республиканца. Поездка стала первым визитом Кевина Маккарти на границу в качестве спикера.

На пресс-конференции, которая проходила на территории частного ранчо, спикер рассказал, что живущая там семья «нашла 14 трупов за последние пару лет». «Почему это происходит? Потому что политика администрации позволяет этому случиться… у нас есть новый президент, который сказал прекратить это (строительство стены, начатое Дональдом Трампом.— “Ъ”)... Это неправильно»,— уверен господин Маккарти.

Днем ранее профильные подкомитеты Палаты представителей провели совместное слушание в Техасе. Участники заседания утверждали, что именно политика президента Джо Байдена способствовала кризису общественного здравоохранения, связанному со смертностью от фентанила, который незаконно переправляется через мексиканскую границу.

Подготовка границы к другим визитам идет полным ходом, пишет The Hill. В частности, в четверг Судебный комитет Палаты представителей проведет слушания в Юме, штат Аризона. Члены комитета внутренней безопасности Палаты представителей намерены отправиться в Эль-Пасо, штат Техас в марте. Там они устроят слушания прямо на границе с Мексикой.

«Новое большинство в Конгрессе будет бороться, чтобы решить эту проблему (нелегальной иммиграции.— “Ъ”) Демократы больше не смогут игнорировать ее и делать вид, что такой проблемы не существует. У нас будут слушания на границе. Присутствие на них является обязанностью для всех участников (членов комитета.— “Ъ”)»,— пообещал Кевин Маккарти.

Спикер подвергает критике не только Джо Байдена, но и министра внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Республиканский лидер заявил: «Это (кризис.— “Ъ”) должно прекратиться. И все начинается с министра внутренних дел. Хватит лгать американской общественности. Расскажите им правду о том, что происходит, и верните прежние правила, чтобы наша граница была в безопасности»,— воззвал господин Маккарти. Республиканец не уточнил, о чем, по его мнению, солгал министр, но несколько месяцев назад на слушаниях в Конгрессе чиновник действительно уверял всех, что граница безопасна.

В ноябре Кевин Маккарти уже предлагал Майоркасу уйти в отставку. Спикер заявил, что результатом расследования Палаты представителей может стать снятие министра с должности.

«Есть два человека, которые действительно могут оказать непосредственное влияние на ситуацию (с незаконной иммиграцией.— “Ъ”) в этой стране,— это президент Байден и госсекретарь Майоркас»,— заявил The Hill Хуан Цискомани, один из тех, кто сопровождал господина Маккарти в поездке. По словам законодателя, они оба потерпели неудачу и не проявили интереса к решению этой проблемы.

«Поэтому я приглашаю их сюда, на границу, чтобы посмотреть, что мы видели сегодня. Поговорить с людьми, с которыми мы разговаривали сегодня, и понять, какое влияние это оказывает на наши сообщества»,— сказал конгрессмен.

Представитель Белого дома на днях обвинил республиканцев в использовании «рекламных трюков» в контексте иммиграционного кризиса и рекомендовал «посвятить больше времени поиску решений».

Коллеги-демократы из Судебного комитета Палаты представителей тоже недовольны тактикой консерваторов — они заявили, что не планируют присутствовать на слушаниях в Юме на следующей неделе.

Екатерина Мур, Вашингтон