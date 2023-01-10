Джо Байден выходит на предвыборную пробежку

Президент США Джо Байден, как ожидается, в ближайшие недели официально объявит об участии в предвыборной гонке. Вероятно, в том числе и в связи с этим начало нового рабочего года у него получилось очень активным: глава Белого дома всячески демонстрирует способность еще несколько лет продолжать работу в Овальном кабинете. Во вторник господин Байден завершил двухдневный визит в Мексику, а до этого посетил Техас. И там, и там в центре внимания был тяжелейший миграционный кризис, вызванный наплывом нелегалов в США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американские СМИ раскритиковали Джо Байдена за то, что, когда он инспектировал южные рубежи США, на пути ему попадались исключительно пограничники — беженцев убрали подальше от президентских глаз

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Американские СМИ раскритиковали Джо Байдена за то, что, когда он инспектировал южные рубежи США, на пути ему попадались исключительно пограничники — беженцев убрали подальше от президентских глаз

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Весь прошедший год критики Джо Байдена твердили, что еще один президентский срок ему не по плечу, в том числе и из-за возраста. Однако лучшие, чем ожидалось, итоги промежуточных выборов в Конгресс, стабилизация цен на бензин, замедление инфляции и некоторые другие факторы сыграли на руку американскому лидеру. В итоге его рейтинги показали уверенный рост, что воодушевило сторонников и заставило замолчать оппонентов.

Останавливаться на достигнутом американский президент, похоже, не собирается и готовится уверенно начать предвыборную гонку-2024. В частности, несколько дней назад 80-летний господин Байден продемонстрировал прекрасную физическую форму: он бодро убежал по лужайке Белого дома от журналистов, пытавшихся задать ему пару вопросов.

А еще Джо Байден решил наконец заняться миграционным кризисом. За прошедший 2022 финансовый год, который закончился в сентябре, нелегально американскую границу пересекли более 2,7 млн раз, на 1 млн больше, чем за тот же период предыдущего года. Центры приема беженцев переполнены, социальные службы в приграничных районах вынуждены оставлять людей просто на улицах. Губернаторы приграничных штатов (причем не только республиканских) стали отправлять иммигрантов автобусами вглубь страны — как бы в назидание президенту. Например, глава Техаса республиканец Грег Эбботт в канун католического Рождества, когда термометр в Вашингтоне показывал рекордно низкие температуры, распорядился доставить группу нелегалов прямо к дому вице-президента Камалы Харрис.

Команду Джо Байдена весь срок его президентского правления нещадно критиковали за игнорирование проблемы нелегальной иммиграции. В итоге Джо Байден все же услышал призыв общественности и в прошедшие выходные проинспектировал ситуацию на границе США и Мексики.

В Эль-Пасо в воскресенье он посетил центр приема беженцев, который неожиданно для всех оказался пустым, и прошел с несколькими пограничниками вдоль шестиметровой стены, отделяющей Эль-Пасо от мексиканского Хуареса.

Тем не менее вместо позитивного отклика этот визит был оценен общественностью (в том числе и либеральными СМИ) весьма неоднозначно. В частности, телеканал CNN поставил в укор президенту то, что тот в ходе поездки сосредоточился на беседах лишь с сотрудниками пограничных служб, а вопросы бедственного положения иммигрантов не затрагивал. Журналисты, которые сопровождали президента США, не увидели беженцев ни в специально оборудованном для них центре, ни на пути кортежа, что не могло не вызвать подозрений. На просьбу телеканала объяснить, почему американский лидер посетил именно этот центр и не встречался с иммигрантами, высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности заявил CNN, что это «совершенно случайно»: «Сегодня их там не было».

В свою очередь, корреспондент CNN Роза Флорес сообщила с места событий, что на момент визита президента сотни мигрантов, в том числе дети, жили на улицах в Эль-Пасо. А в воскресенье, согласно данным властей города, около 1 тыс. нелегалов находились под стражей в федеральных центрах содержания.

Негодования из-за такого подхода президента США к проблеме не скрывал губернатор Эбботт. Он лично передал Джо Байдену письмо, текст которого опубликовал техасский телеканал KWTX.

Губернатор возмутился, что Джо Байден не посетил места наибольшего скопления мигрантов. «Город, который вы посещаете, был очищен от лагерей мигрантов, которые наводнили центр Эль-Пасо, потому что ваша администрация хочет оградить вас от хаоса, в котором техасцы живут на ежедневной основе»,— добавил он.

И возложил на федеральные власти ответственность за «самую тяжелую ситуацию с нелегальной иммиграцией в истории страны».

Журналисты поинтересовались у Джо Байдена, что он думает об этом письме. И тот ответил, что не успел ознакомиться с его содержанием. При этом он признал, что пограничникам нужно «много ресурсов». «Мы их им предоставим»,— добавил глава Белого дома. Кроме того, по данным CNN, в Эль-Пасо американский президент обсуждал другие варианты выхода из иммиграционного кризиса.

Этот вопрос он поднял и на следующий день на переговорах в рамках визита в Мексику. Согласно сообщению Белого дома, в ходе встречи президенты двух стран — Джо Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор — «подтвердили приверженность внедрению новаторских подходов к решению проблемы нерегулируемой миграции в соответствии с Лос-Анджелесской декларацией о миграции и защите» и «устранению коренных причин миграции».

В этом контексте стороны коснулись вопросов преследования членов преступных картелей, которые занимаются оборотом наркотиков и незаконных химических веществ, используемых для производства фентанила, а также торговлей оружием и перевозкой людей через границу.

Именно деятельность картелей — это главный источник нестабильности в приграничных областях США.

К слову, мексиканские власти несколькими днями ранее на деле продемонстрировали, что не сидят сложа руки. Незадолго до визита Джо Байдена в Мексику, 6 января, в городе Кульякан (штат Синалоа) была проведена масштабная операция по задержанию Овидио Лопеса-Гусмана, сына наркобарона Эль Чапо (бывшего главаря картеля «Синалоа» по прозвищу Коротышка, который отбывает срок в США). В ответ на задержание члены картеля, на долю которого приходится более половины всего наркотрафика в США, устроили на улицах мексиканского города настоящую бойню, в которой погибло 29 человек. Члены группировки совершили также нападения на базу ВВС и международный аэропорт Кульякана.

Во вторник обсуждение вопросов безопасности и нелегальной миграции, а также других тем продолжилось в трехстороннем формате — на Десятом саммите лидеров Северной Америки с участием Джо Байдена, Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Екатерина Мур, Вашингтон