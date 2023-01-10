Джо Байден выходит на предвыборную пробежку

Президент США Джо Байден, как ожидается, в ближайшие недели официально объявит об участии в предвыборной гонке. Вероятно, в том числе и в связи с этим начало нового рабочего года у него получилось очень активным: глава Белого дома всячески демонстрирует способность еще несколько лет продолжать работу в Овальном кабинете. Во вторник господин Байден завершил двухдневный визит в Мексику, а до этого посетил Техас. И там, и там в центре внимания был тяжелейший миграционный кризис, вызванный наплывом нелегалов в США.
Американские СМИ раскритиковали Джо Байдена за то, что, когда он инспектировал южные рубежи США, на пути ему попадались исключительно пограничники — беженцев убрали подальше от президентских глаз
Фото: Kevin Lamarque, Reuters
Весь прошедший год критики Джо Байдена твердили, что еще один президентский срок ему не по плечу, в том числе и из-за возраста. Однако лучшие, чем ожидалось, итоги промежуточных выборов в Конгресс, стабилизация цен на бензин, замедление инфляции и некоторые другие факторы сыграли на руку американскому лидеру. В итоге его рейтинги показали уверенный рост, что воодушевило сторонников и заставило замолчать оппонентов.
Останавливаться на достигнутом американский президент, похоже, не собирается и готовится уверенно начать предвыборную гонку-2024. В частности, несколько дней назад 80-летний господин Байден продемонстрировал прекрасную физическую форму: он бодро убежал по лужайке Белого дома от журналистов, пытавшихся задать ему пару вопросов.
А еще Джо Байден решил наконец заняться миграционным кризисом. За прошедший 2022 финансовый год, который закончился в сентябре, нелегально американскую границу пересекли более 2,7 млн раз, на 1 млн больше, чем за тот же период предыдущего года. Центры приема беженцев переполнены, социальные службы в приграничных районах вынуждены оставлять людей просто на улицах. Губернаторы приграничных штатов (причем не только республиканских) стали отправлять иммигрантов автобусами вглубь страны — как бы в назидание президенту. Например, глава Техаса республиканец Грег Эбботт в канун католического Рождества, когда термометр в Вашингтоне показывал рекордно низкие температуры, распорядился доставить группу нелегалов прямо к дому вице-президента Камалы Харрис.
Команду Джо Байдена весь срок его президентского правления нещадно критиковали за игнорирование проблемы нелегальной иммиграции. В итоге Джо Байден все же услышал призыв общественности и в прошедшие выходные проинспектировал ситуацию на границе США и Мексики.
В Эль-Пасо в воскресенье он посетил центр приема беженцев, который неожиданно для всех оказался пустым, и прошел с несколькими пограничниками вдоль шестиметровой стены, отделяющей Эль-Пасо от мексиканского Хуареса.
Тем не менее вместо позитивного отклика этот визит был оценен общественностью (в том числе и либеральными СМИ) весьма неоднозначно. В частности, телеканал CNN поставил в укор президенту то, что тот в ходе поездки сосредоточился на беседах лишь с сотрудниками пограничных служб, а вопросы бедственного положения иммигрантов не затрагивал. Журналисты, которые сопровождали президента США, не увидели беженцев ни в специально оборудованном для них центре, ни на пути кортежа, что не могло не вызвать подозрений. На просьбу телеканала объяснить, почему американский лидер посетил именно этот центр и не встречался с иммигрантами, высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности заявил CNN, что это «совершенно случайно»: «Сегодня их там не было».
В свою очередь, корреспондент CNN Роза Флорес сообщила с места событий, что на момент визита президента сотни мигрантов, в том числе дети, жили на улицах в Эль-Пасо. А в воскресенье, согласно данным властей города, около 1 тыс. нелегалов находились под стражей в федеральных центрах содержания.
Негодования из-за такого подхода президента США к проблеме не скрывал губернатор Эбботт. Он лично передал Джо Байдену письмо, текст которого опубликовал техасский телеканал KWTX.
Губернатор возмутился, что Джо Байден не посетил места наибольшего скопления мигрантов. «Город, который вы посещаете, был очищен от лагерей мигрантов, которые наводнили центр Эль-Пасо, потому что ваша администрация хочет оградить вас от хаоса, в котором техасцы живут на ежедневной основе»,— добавил он.
И возложил на федеральные власти ответственность за «самую тяжелую ситуацию с нелегальной иммиграцией в истории страны».
Журналисты поинтересовались у Джо Байдена, что он думает об этом письме. И тот ответил, что не успел ознакомиться с его содержанием. При этом он признал, что пограничникам нужно «много ресурсов». «Мы их им предоставим»,— добавил глава Белого дома. Кроме того, по данным CNN, в Эль-Пасо американский президент обсуждал другие варианты выхода из иммиграционного кризиса.
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Этот вопрос он поднял и на следующий день на переговорах в рамках визита в Мексику. Согласно сообщению Белого дома, в ходе встречи президенты двух стран — Джо Байден и Андрес Мануэль Лопес Обрадор — «подтвердили приверженность внедрению новаторских подходов к решению проблемы нерегулируемой миграции в соответствии с Лос-Анджелесской декларацией о миграции и защите» и «устранению коренных причин миграции».
В этом контексте стороны коснулись вопросов преследования членов преступных картелей, которые занимаются оборотом наркотиков и незаконных химических веществ, используемых для производства фентанила, а также торговлей оружием и перевозкой людей через границу.
Именно деятельность картелей — это главный источник нестабильности в приграничных областях США.
К слову, мексиканские власти несколькими днями ранее на деле продемонстрировали, что не сидят сложа руки. Незадолго до визита Джо Байдена в Мексику, 6 января, в городе Кульякан (штат Синалоа) была проведена масштабная операция по задержанию Овидио Лопеса-Гусмана, сына наркобарона Эль Чапо (бывшего главаря картеля «Синалоа» по прозвищу Коротышка, который отбывает срок в США). В ответ на задержание члены картеля, на долю которого приходится более половины всего наркотрафика в США, устроили на улицах мексиканского города настоящую бойню, в которой погибло 29 человек. Члены группировки совершили также нападения на базу ВВС и международный аэропорт Кульякана.
Во вторник обсуждение вопросов безопасности и нелегальной миграции, а также других тем продолжилось в трехстороннем формате — на Десятом саммите лидеров Северной Америки с участием Джо Байдена, Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.
У Джо Байдена проблема с документами
Пока Джо Байден находился в турне по стране и решал миграционные проблемы на южной границе США, внезапно вскрылась история, изрядно вдохновившая его оппонентов. В понедельник телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что в офисе в Вашингтоне, которым Джо Байден пользовался, когда занимал должность почетного профессора Пенсильванского университета с 2017 по 2019 год, было обнаружено около десяти секретных документов времен его вице-президентства. Позднее эту информацию подтвердили и в Белом доме, подчеркнув, что «небольшое количество» секретных бумаг обнаружили адвокаты господина Байдена и уже на следующий день передали их в Национальных архив.
Эту ситуацию тут же начали сравнивать со скандалом вокруг экс-президента США Дональда Трампа. После того как тот покинул Белый дом, он также прихватил с собой секретные документы, что в итоге обернулось для него обысками ФБР в поместье Мар-а-Лаго 8 августа 2022 года и негативным общественным резонансом. Как отметило издание The Hill, бывшего и нынешнего американских лидеров объединяет, судя по всему, нарушение закона о президентских архивах, который требует от президентов и вице-президентов сдавать документы в Национальный архив для безопасного хранения.
Некоторые республиканцы, услышав о провинности демократа, сразу же попытались использовать вскрывшийся факт и представить Джо Байдена злостным нарушителем законов. А Дональд Трамп и вовсе задался вопросом: «Когда ФБР проведет обыск во многих домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме?»
Впрочем, между этими двумя историями есть серьезные различия. Так, секретные документы, обнаруженные в офисе господина Байдена 2 ноября 2022 года, за шесть дней до промежуточных выборов, уже на следующее утро были переданы Национальному архиву, а обстоятельства произошедшего с тех пор находятся на рассмотрении Минюста. В случае же с господином Трампом, прежде чем нагрянуть к нему с обысками, федеральные чиновники в течение нескольких месяцев уговаривали экс-президента вернуть секретные материалы туда, где им надлежит находиться. В итоге после обысков в Мар-а-Лаго, по данным The New York Times, ФБР изъяло более 300 документов с различными уровнями секретности. А The Washington Post сообщила, что некоторые из них содержали информацию о ядерном оружии и сверхсекретных операциях США.
Источники CBS заверили, что в бумагах, найденных в офисе господина Байдена, о «ядерных секретах» не говорилось. Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома во времена Барака Обамы Бена Лаболта, ключевой момент в истории с Джо Байденом — то, что адвокаты демократа моментально уведомили Национальный архив о находке. Впрочем, сторонники Дональда Трампа напирают на то, что у экс-президента было право рассекретить часть из изъятых документов, а вот у Джо Байдена в бытность вице-президентом такого права не было, а значит, он совершенно точно прихватил с собой секретные бумаги.
И тем не менее, несмотря на серьезные различия в масштабах и реакциях команд политиков на происшествия, определенные трудности эта история Джо Байдену может создать. Республиканские политики постараются извлечь из этого максимальную пользу и бросить тень на репутацию действующего президента-демократа. Так, новый спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти уже заявил, что новости о секретных документах вызвали у него большое беспокойство. «У него были эти секретные документы. А сам он что говорил про другого президента, у которого были секретные документы?» — намекнул республиканец на слова Джо Байдена о Дональде Трампе, который, по мнению нынешнего главы Белого дома, вел себя «совершенно безответственно», забирая бумаги в свое поместье Мар-а-Лаго.