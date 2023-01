Джо Байден выходит на предвыборную пробежку

Пока Джо Байден находился в турне по стране и решал миграционные проблемы на южной границе США, внезапно вскрылась история, изрядно вдохновившая его оппонентов. В понедельник телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что в офисе в Вашингтоне, которым Джо Байден пользовался, когда занимал должность почетного профессора Пенсильванского университета с 2017 по 2019 год, было обнаружено около десяти секретных документов времен его вице-президентства. Позднее эту информацию подтвердили и в Белом доме, подчеркнув, что «небольшое количество» секретных бумаг обнаружили адвокаты господина Байдена и уже на следующий день передали их в Национальных архив.

Эту ситуацию тут же начали сравнивать со скандалом вокруг экс-президента США Дональда Трампа. После того как тот покинул Белый дом, он также прихватил с собой секретные документы, что в итоге обернулось для него обысками ФБР в поместье Мар-а-Лаго 8 августа 2022 года и негативным общественным резонансом. Как отметило издание The Hill, бывшего и нынешнего американских лидеров объединяет, судя по всему, нарушение закона о президентских архивах, который требует от президентов и вице-президентов сдавать документы в Национальный архив для безопасного хранения.

Некоторые республиканцы, услышав о провинности демократа, сразу же попытались использовать вскрывшийся факт и представить Джо Байдена злостным нарушителем законов. А Дональд Трамп и вовсе задался вопросом: «Когда ФБР проведет обыск во многих домах Джо Байдена, возможно, даже в Белом доме?»

Впрочем, между этими двумя историями есть серьезные различия. Так, секретные документы, обнаруженные в офисе господина Байдена 2 ноября 2022 года, за шесть дней до промежуточных выборов, уже на следующее утро были переданы Национальному архиву, а обстоятельства произошедшего с тех пор находятся на рассмотрении Минюста. В случае же с господином Трампом, прежде чем нагрянуть к нему с обысками, федеральные чиновники в течение нескольких месяцев уговаривали экс-президента вернуть секретные материалы туда, где им надлежит находиться. В итоге после обысков в Мар-а-Лаго, по данным The New York Times, ФБР изъяло более 300 документов с различными уровнями секретности. А The Washington Post сообщила, что некоторые из них содержали информацию о ядерном оружии и сверхсекретных операциях США.

Источники CBS заверили, что в бумагах, найденных в офисе господина Байдена, о «ядерных секретах» не говорилось. Кроме того, по словам пресс-секретаря Белого дома во времена Барака Обамы Бена Лаболта, ключевой момент в истории с Джо Байденом — то, что адвокаты демократа моментально уведомили Национальный архив о находке. Впрочем, сторонники Дональда Трампа напирают на то, что у экс-президента было право рассекретить часть из изъятых документов, а вот у Джо Байдена в бытность вице-президентом такого права не было, а значит, он совершенно точно прихватил с собой секретные бумаги.

И тем не менее, несмотря на серьезные различия в масштабах и реакциях команд политиков на происшествия, определенные трудности эта история Джо Байдену может создать. Республиканские политики постараются извлечь из этого максимальную пользу и бросить тень на репутацию действующего президента-демократа. Так, новый спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти уже заявил, что новости о секретных документах вызвали у него большое беспокойство. «У него были эти секретные документы. А сам он что говорил про другого президента, у которого были секретные документы?» — намекнул республиканец на слова Джо Байдена о Дональде Трампе, который, по мнению нынешнего главы Белого дома, вел себя «совершенно безответственно», забирая бумаги в свое поместье Мар-а-Лаго.

Алексей Забродин