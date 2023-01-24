Bloomberg: США обвинили китайские компании в поддержке России

Администрация президента США предъявила правительству Китая доказательства того, что некоторые китайские госкомпании могут оказывать «нелетальную военную и экономическую помощь» России в конфликте на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, Вашингтон пытается выяснить, знал ли Пекин об этой деятельности.

Какие конкретно доказательства получили власти США, неизвестно. Как уточнили источники агентства, администрация США считает, что правительство Китая хочет помочь России и не является нейтральной стороной.

По данным Bloomberg, официальные лица США подняли этот вопрос в беседе со своими китайскими коллегами и «предупредили о последствиях оказания материальной поддержки войне». Собеседники агентства охарактеризовали деятельность госпредприятий КНР «как сознательное содействие России в ее военных действиях».

Пресс-секретарь Совета нацбезопасности США, а также ЦРУ отказались от комментариев. Посольство Китая в Вашингтоне никак не прокомментировало публикацию агентства.

Госдеп США выражал обеспокоенность сближением России и Китая на фоне военных действий на Украине. Вашингтон неоднократно грозил Пекину жесткими мерами за несоблюдение антироссийских санкций. В мае 2022 года американские власти говорили, что не видят попыток КНР обойти введенные против РФ ограничения.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер