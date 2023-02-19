NBC: США подозревают Китай в поставке РФ нелетальной помощи для наступления

Американские власти считают, что Китай может предоставлять России нелетальную военную помощь, сообщили источники NBC News. Собеседники телеканала отказались раскрывать подробности, но уточнили, что поставки могут включать «снаряжение для весеннего наступления» — военную форму или бронежилеты.

Администрация Джо Байдена обеспокоена, что КНР сможет рассматривать возможность летальной помощи, утверждает NBC. «Мы ясно выразили свою озабоченность о летальной помощи. Мы пока не видели, чтобы они перешли эту черту, но мы не думаем, что они сняли этот вопрос с рассмотрения»,— сказал собеседник телеканала. Совет национальной безопасности Белого дома отказался от комментариев.

Вашингтон неоднократно предупреждал Пекин о последствиях в случае оказания материальной помощи России в конфликте с Украиной и в случае содействия обхода санкций. Такое предупреждение, например, озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой канцелярии комиссии по иностранным делам центрального комитета Компартии Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля.

По данным Bloomberg, США в январе предъявили правительству КНР доказательства того, что некоторые китайские госкомпании могут оказывать «нелетальную военную и экономическую помощь» России в конфликте на Украине. По версии собеседников агентства, Вашингтон считает, что Пекин хочет помочь России и не является нейтральной стороной.

Леонид Уварчев