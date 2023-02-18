В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5

В центральном регионе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), позже агентство изменило магнитуду на 5,2.

По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 10 км (6,21 мили), пока сообщений о разрушениях не поступало.

В Турции в ночь на 6 февраля произошли землетрясения магнитудой до 7,8; по последним данным, в результате погибли 40 642 человека. Землетрясения также затронули Сирию — по данным Всемирной организации здравоохранения, там погибли 8,5 тыс. человек.

Мария Федотова