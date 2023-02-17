Число погибших при землетрясениях в Турции приблизилось к 40 тысячам

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 39,6 тыс. Об этом сообщило агентство Anadolu со ссылкой на главу МВД страны. Ранее было известно о 38 тыс. погибших.

«Согласно последним данным, в результате двух землетрясений погибли 39 672 человека, 105 505 человек пострадали»,— сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Как сообщили в министерстве Турции по делам окружающей среды, городскому планированию и борьбе с изменением климата, из-за землетрясения было разрушено более 84 тыс. зданий.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. В тот же день произошло еще несколько подземных толчков. По данным ВОЗ, в соседней Сирии, которую тоже затронуло землетрясение, погибли 8,5 тыс. человек. ООН призывала собрать $1 млрд для помощи Турции после землетрясений.

Анастасия Ларина