Число жертв землетрясений в Турции превысило 40 тысяч

Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 642, сообщило Агентство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайным ситуациям при МВД (AFAD).

Глава AFAD Юнус Сезер также сообщил, что с завтрашнего дня поисково-спасательные работы будут прекращены. Его слова приводит Milliyet. По словам господина Сезера, из зоны землетрясения эвакуировано более 430 тыс. человек, выполнено 50% работ по оценке ущерба.

В Турции в ночь на 6 февраля произошли землетрясения магнитудой до 7,8, которые затронули соседнюю Сирию. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Сирии погибли 8,5 тыс. человек.

Мария Федотова