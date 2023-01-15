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Коммерсантъ FM
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WSJ: Украина может сократить резервы боеприпасов США и Европы до критического уровня

Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производит, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков. По их мнению, такие темпы могут сократить запасы США и стран Европы до критического уровня к лету или осени 2023 года. По данным WSJ, собственная оборонная промышленность Украины была уничтожена в ходе военной операции РФ и теперь страна почти полностью зависит от поставок вооружения от Запада.

К тому моменту, как запасы США и Европы подойдут к «критическому уровню», Россия может расширить собственное производство, «чтобы не отставать от темпа боевых действий», пишет газета. Вашингтон и союзники инвестируют в производство боеприпасов, но это вряд ли существенно изменит ситуацию до следующего года. Как отмечает WSJ, это создает «потенциально опасный разрыв между огневой мощью Украины и России во второй половине 2023 года». Как считают аналитики, опрошенные газетой, оборонная промышленность США и их союзников — «в отличие от России — в значительной степени продолжает следовать процедурам и графикам мирного времени».

Маршал авиации Великобритании в отставке Эдвард Стрингер считает, что Запад «просто продлевает войну», продолжая поставлять Украине ограниченное количество вооружения — столько, «чтобы Украина не проиграла». «Понимаем мы это или нет, но Россия бросила вызов Западу. И хотя наши войска там не воюют, мы полностью вовлечены в этот конфликт, и мы должны предоставить технику, чтобы победить»,— сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее на этой неделе заявлял, что Кремль наблюдает «определенные проблемы с военно-промышленным комплексом» США и их союзников в связи с продолжением поставок Украине. Москва обратила внимание на «истощение их запасов вооружений и амуниции».

Премьер Великобритании Риши Сунак ранее сегодня, 15 января, призвал союзников к ускорению передачи оружия Киеву, которое планируется отправить в 2023 году. По его мнение, в российско-украинском конфликте «открылось окно», в котором Лондон и партнеры могут оказать «максимальное влияние». Великобритания решила отправить на Украину 14 танков Challenger 2.

О наращивании поддержки Украины со стороны союзников — в материале «Ъ» «Воспитание пэтриотизма».

Леонид Уварчев

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