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Коммерсантъ FM
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США заявили об отсутствии угрозы от ракетного пуска КНДР

Запуск Северной Кореей баллистической ракеты не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников, сообщило Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США. Запуск состоялся сегодня, 18 февраля, и Минобороны Японии заявило, что ракета могла достичь США.

В американском командовании сказали, что проводят консультации по поводу запуска с Южной Кореей и Японией, а также «с другими региональными союзниками и партнерами». США осудили ракетный запуск КНДР и призвали ее «воздержаться от любых дальнейших незаконных и дестабилизирующих действий».

«Хотя, по нашей оценке, это событие не представляет непосредственной угрозы персоналу или территории США или нашим союзникам, мы продолжим следить за ситуацией»,— говорится в пресс-релизе командования.

Ситуация на Корейском полуострове снова обострилась в декабре 2022 года, после того как беспилотники Северной Кореи вторглись в южнокорейское воздушное пространство. Они сумели пересечь межкорейскую границу впервые с 2017 года. В ночь на 1 января КНДР запустила запустила три ракеты в сторону Японского моря, они упали в море. Пентагон говорил о готовности применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи.

Об отношениях сторон читайте в публикации «Ъ» «Разбор пролетов».

Лаура Кеффер

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