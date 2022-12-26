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Коммерсантъ FM
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Южнокорейский истребитель потерпел крушение, после того как границу пересекли северокорейские БПЛА

Несколько запущенных Северной Кореей дронов пересекли межкорейскую границу. Это произошло впервые с 2017 года, сообщает агентство «Рёнхап». Южная Корея в ответ произвела предупредительные выстрелы. Один из поднятых по тревоге южнокорейских истребителей Ка-1 потерпел крушение.

Северокорейский БПЛА

Северокорейский БПЛА

Фото: Lee Jung-hoon / Yonhap / AP

Северокорейский БПЛА

Фото: Lee Jung-hoon / Yonhap / AP

По данным агентства, военные зафиксировали прилет с севера от военной демаркационной линии и идентифицировали БПЛА. Сколько их было, не уточняется. Северокорейские беспилотники пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кёнгидо. Некоторые из них якобы достигли населенных районов и деревень. О пострадавших информации нет.

На этом фоне Министерство транспорта Южной Кореи примерно на час приостанавливало полеты в международные аэропорты Кимпхо и Инчхон. Причины этого решения ведомство не назвало.

Северная Корея с октября регулярно проводит запуски ракет. В частности, 2 ноября КНДР запустила не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях. Одна из них впервые пересекла морскую границу с Южной Кореей и упала к югу от разграничительной линии. Запуски продолжались и в декабре. В начале месяца военные КНДР получили приказ открыть артогонь в сторону моря на фоне южнокорейских учений.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Тихий океан выключил режим тишины».

Лаура Кеффер

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