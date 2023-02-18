Минобороны Японии: запущенная КНДР ракета могла достигнуть США

Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада считает, что запущенная Северной Кореей в сторону Японского моря баллистическая ракета могла достигнуть континентальной территории США. Ракета была запущена сегодня утром, 18 февраля, и упала в море.

«Согласно нашей оценке, возможная дальность полета этой межконтинентальной баллистической ракеты превышала 14 тыс. км, в связи с чем она была способна достичь континентальной территории США»,— сообщил министр обороны, его слова передает Kyodo News.

Как сообщил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, запущенная ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Она летела около часа на высоте 5,7 тыс. км и пролетела расстояние около 900 км. Премьер-министр Фумио Кисида пообещал наблюдать за ракетными пусками Северной Кореи при сотрудничестве с властями Южной Кореи.

За 2022 года КНДР запустила рекордное количество баллистических ракет — 70 единиц. Сегодняшний пуск стал вторым за этот год. Последний раз КНДР запускала ракеты в ночь на 1 января. Тогда три ракеты упали в море.

Анастасия Ларина