Вице-президент Харрис: США обеспокоены улучшением отношений Москвы и Пекина

Власти США обеспокоены улучшением отношений России и Китая после начала боевых действий на Украине, заявила вице-президент США Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Камала Харрис

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Камала Харрис

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Нас беспокоит, что Пекин улучшает взаимоотношения с Москвой после начала спецоперации РФ на Украине»,— сказала госпожа Харрис, ее слова приводит ТАСС.

С 14 по 22 февраля в Москву должен приехать глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам и экс-глава китайского МИДа Ван И. Конкретная дата визита не называлась. По данным источников «Ведомостей», он обсудит встречу президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина в Москве. Как сообщил Ван И, до конца февраля Пекин представит свой план урегулирования конфликта России и Украины.

Власти Китая, как и Россия, считают США причастными к взрывам на «Северных потоках». Вчера, 17 февраля, замглавы МИД России Сергей Вершинин и посол Китая Чжан Ханьхуэй обсудили необходимость расследования этого инцидента.

Анастасия Ларина