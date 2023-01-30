«Ведомости»: Россию в феврале посетит экс-глава МИД Китая

В Москву с визитом приедет глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. По их словам, поездка состоится в 20-х числах февраля, точные даты не приводятся.

Как утверждает один из собеседников издания, господин Ван может быть принят президентом Владимиром Путиным. Другой источник уточнил, что программа визита прорабатывается с участием Совбеза РФ. Ожидается, что китайский чиновник обсудит подготовку поездки в Москву председателя КНР Си Цзиньпина.

Ван И занимал пост министра иностранных дел КНР с 2013 по 2022 годы, его сменил бывший посол в США Цинь Ган. Его назначили на должность министра 30 декабря. С 2005 по 2010 год он работал официальным представителем МИД КНР, после отправился послом в Великобританию, а в 2011–2015 был директором департамента информации и печати внешнеполитического ведомства.

Подробности — в материале «Ъ» «МИД эпохи Цинь».

Лаура Кеффер