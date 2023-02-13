Экс-глава МИД Китая Ван И посетит Россию в середине февраля

Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам и экс-глава МИДа страны Ван И посетит Россию, Венгрию, Италию и Францию в середине февраля. Его зарубежная поездка пройдет с 14 по 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.

МИД не приводит даты его визита в Россию. В пресс-релизе сказано, что Ван И выступит на 59-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля в Германии.

В январе «Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что Ван И прибудет в Россию в 20-х числа февраля. По информации газеты, его может принять президент России Владимир Путин. Ожидается, что они будут обсуждать визит лидера КНР Си Цзиньпина в Москву.

Олеся Павленко