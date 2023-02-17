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Коммерсантъ FM
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FT: высокопоставленный представитель Пентагона посетит Тайвань впервые с 2019 года

Заместитель помощника министра обороны США по вопросам Китая Майкл Чейз в ближайшие дни посетит Тайвань, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Сейчас военный чиновник находится в Монголии.

Пентагон отказался комментировать информацию о предполагаемой поездке господина Чейза на Тайвань. Предполагается, что визит связан с инцидентом с китайским аэростатом в воздушном пространстве США, произошедшим 28 января.

Приезд Майкла Чейза на островное государство может стать первым визитом высокопоставленного чиновника Пентагона на Тайвань за 4 года. В 2019 году страну посетил Хейно Клинк, заместитель помощника министра обороны США по Восточной Азии.

С конца января военно-воздушные силы США сбили четыре летательных аппарата в воздушном пространстве страны. Первый подобный случай был зафиксирован 28 января, когда в небе над США был замечен стратосферный аэростат КНР. Президент США Джо Байден на этой неделе заявил, что планирует обсудить инцидент с председателем КНР Си Цзиньпином.

О воздушных объектах в небе над США — в материале «Ъ» «Будь он параллелепипед. Будь он шар, ядрена вошь».

Андрей Сапожников

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