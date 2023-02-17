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Единая партия России

Парламентская оппозиция уверила Владимира Путина в своей поддержке

На уходящей неделе президент Владимир Путин провел встречи с лидерами оппозиционных парламентских фракций. Он должен был встретиться и с представителем «Единой России» Владимиром Васильевым, но ПЦР-тест последнего показал положительный результат. Зато остальные политики на встрече с президентом не только не стали критиковать действующую власть, но и выразили ей поддержку. Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов прямо заявил, что Компартия дорожит диалогом с президентом, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил всей оппозиции сплотиться вокруг господина Путина, а глава «Новых людей» Алексей Нечаев доложил президенту об «атмосфере единства» в Госдуме. Все партийцы затронули в своем выступлении специальную военную операцию. Эксперты считают, что в преддверии президентского послания Федеральному собранию оппозиционные партии показали себя как разные крылья одной «партии власти».

Президент России Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи

Президент России Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи

Фото: пресс-служба президента РФ

Встреча президента Владимира Путина с лидером фракции «Единой России» в Госдуме Владимиром Васильевым пройдет уже после оглашения послания к Федеральному собранию, намеченному на 21 февраля. Об этом журналистам в пятницу, 17 февраля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По данным источника «РИА-Новости», Владимир Путин не смог встретиться с единороссом на этой неделе из-за положительного теста депутата на коронавирус.

Встречи с лидерами оппозиционных фракций частично транслировались на телеканалах. Первым среди лидеров парламентской оппозиции с господином Путиным встретился лидер КПРФ Геннадий Зюганов — в понедельник, 13 февраля. Открытая часть беседы продлилась 4 минуты 11 секунд.

Владимир Путин поздравил Геннадия Зюганова с 30-летием образования КПРФ, а тот в ответ вспомнил, что глава государства всегда откликался и на просьбы, предложения и законодательные инициативы Компартии.

«В этом отношении диалогом, который сложился, мы дорожим — и особенно в нынешнее время, когда, по сути дела, против нашей цивилизации, всего русского мира объявлены крестовый поход и новая война»,— отметил лидер КПРФ. Господин Зюганов также упомянул о сплоченности общества на фоне спецоперации на Украине и подчеркнул, что главное сейчас — «партия России»: «Ее суверенитет, независимость, наша общая свобода». По словам лидера КПРФ, весь лево-патриотический блок из 56 организаций «дружно и активно поддерживает» Донбасс.

Чуть позже в тот же день господин Путин принял лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Открытая часть их встречи продлилась 3 минуты 40 секунд.

Выступление либерал-демократа было сконцентрировано вокруг событий на Украине и помощи участникам спецоперации.

Например, партия «взяла под крыло» движение «Шьем для наших», где женщины-подвижницы шьют маскировочные сетки, балаклавы и куртки для военных. Поделился господин Слуцкий и некоторыми «соображениями» фракции, которые, впрочем, «не прорывные и не революционные», потому что «сейчас людям нужны не прорывы, а здравый смысл и конструктивная позиция». Оппозиционным партиям, по мнению либерал-демократа, стоит не «хвататься за свою оппозиционность, а быть ближе к людям и решать те задачи, которые реально стоят сегодня». О прямой межпартийной консолидации в отрытой части встречи с президентом Леонид Слуцкий не говорил, зато на следующий день на пленарном заседании Госдумы от имени ЛДПР предложил всем оппозиционным партиям «встать плечом к плечу» в поддержку президента, страны и победы.

Встреча президента с руководителем фракции партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергеем Мироновым прошла во вторник, 14 февраля. Ее открытая часть длилась пять с половиной минут. Говорил в это время в основном господин Миронов.

Лидер СРЗП выдвинул предложения в сфере демографической политики и поддержки спецоперации — например, предложил объявить 2024 год «Годом многодетной семьи» и повысить размер маткапитала за рождение третьего ребенка.

Для поддержки военных в зоне спецоперации лидер СРЗП предложил помочь «Почте России», например, субсидированием, чтобы каждому военнослужащему могла от кого угодно раз в месяц приходить посылка до десяти килограмм.

Завершил череду встреч с президентом лидер «Новых людей» Алексей Нечаев — она состоялась 15 февраля. Ее открытая часть длилась чуть более пяти минут.

Партиец на встрече рассуждал в основном про построение сильной экономики, рассказал о партийном проекте развития молодежного предпринимательства, благодарил президента за поддержку «позиций здравого смысла» и отметил «атмосферу единства» в Госдуме.

«Но, что очень важно, единство не в однообразии, когда все одинаковые, а в разнообразии, когда позиции звучат, в том числе и полемика идет, может, острая, но при этом цель, конечно,— благо России»,— отметил господин Нечаев.

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Политконсультант Евгений Минченко считает эту серию президентских встреч разговором с «разными крыльями» партии власти. По мнению господина Минченко, такое сплочение и консенсус оппозиции логичен «под угрозой внешнего давления». «Тем не менее мы видим, что по каким-то отдельным вопросам партии пытаются отстраиваться. Но в целом, я думаю, что, скорее, они сейчас распределились по инструментальному принципу»,— отметил эксперт. Так, по его мнению, КПРФ отвечает за советское наследие, ЛДПР — за радикальных патриотов, «Новые люди» — за будущее и проекты развития, а СРЗП пока в поиске, поэтому предлагает локальные инициативы, например, про статус военнослужащих и частных военных компаний. В целом, парламентские партии сейчас не демонстрируют оппозицию власти, а пытаются найти свою нишу в конструктивной стезе, резюмирует эксперт. По мнению политолога Владимира Шемякина, в преддверии посланию Федеральному собранию, которое, скорее всего, будет посвящено теме спецоперации, логично было показать, что партии в этом вопросе, как и прежде, солидарны с главой государства: «С начала СВО руководители парламентских партий не только не допускали критических высказываний по поводу операции, но и всячески ее поддерживали»,— напоминает господин Шемякин.

Елена Рожкова

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