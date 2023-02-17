Замглавы МИД РФ и посол КНР обсудили расследование подрывов «Северных потоков»

Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин и посол Китая Чжан Ханьхуэн по телефону обсудили необходимость расследования подрывов «Северных потоков» и привлечение к ответственности виновных. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИДа.

«17 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Вершинин провел телефонный разговор с послом КНР в РФ Чжан Ханьхуэем. Отдельно был затронут вопрос о необходимости расследования и привлечения к ответственности виновных в подрыве газопровода "Северный поток" 26 сентября 2022 года»,— говорится в сообщении.

Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь говорил, что западные СМИ впали в «коллективную афазию» после материала журналиста Сеймура Херша о том, что к взрывам трубопроводов причастны власти США. МИД КНР говорили, что власти США должны будут ответить, если информация об их причастности к взрывам на «Северных потоках» подтвердится.

Сеймур Херш в материале на платформе Sudstack со ссылкой на один источник «с непосредственным знанием оперативного планирования» утверждает, что подрыв «Северных потоков» был ответом США на военные действия России на Украине. Журналист считает, что крупные западные издания намеренно игнорируют его материал.

Госдепартамент США считает, что материал Сеймура Херша — дезинформация. Россия запросила на 22 февраля заседание Совбеза ООН по подрыву трубопроводах.