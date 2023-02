МИД Китая заявил о «коллективной афазии» после материала Херша о «Северных потоках»

Официальный представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь полагает, что западные СМИ впали в «коллективную афазию» после материала американского журналиста Сеймура Херша о том, что к взрывам на «Северных потоках» причастны власти США.

«После того как был опубликован отчет о новом подробном расследовании американского журналиста Сеймура Херша, западные СМИ, которые всегда пропагандировали свободу, профессионализм и беспристрастность, впали в коллективную афазию»,— заявил представитель китайского МИДа на брифинге.

Афазия — расстройство ранее сформированной речевой функции.

По информации журналиста, подрыв «Северных потоков» был ответом США на военную операцию России на Украине. Материал был написан со слов одного источника «с непосредственным знанием оперативного планирования». Госдепартамент США назвал материал Сеймура Херша дезинформацией. После этой публикации Россия запросила на 22 февраля заседание Совбеза ООН по подрыву «Северных потоков».

Сеймур Херш разместил материал на своей странице на платформе Sudstack. По его словам, несмотря на то, что он в 1970-х годах работал в газете The New York Times, а его статьи цитировались в The Washington Post, его последний материал был проигнорирован этими изданиями. «Ни одна из них не написала ни слова об истории с трубопроводами, даже не процитировали опровержение моего расследования Белым домом»,— говорил он. Как утверждает журналист, такое уже происходило при публикации материала об уничтожении американскими военными деревни Сонгми во Вьетнаме в 1969 году.