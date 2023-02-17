Bloomberg рассказал о начале новой гонки вооружений из-за украинского конфликта

Правительства стран по всему миру пересматривают свои военные доктрины, запасы вооружения, военной техники и пути снабжения из-за ввода войск российской армии на Украину. По оценке Bloomberg на основе источников и открытых данных, спустя год после начала военного конфликта России и Украины в мире началась новая гонка вооружений.

Bloomberg отмечает, что военные стратегии пересматривают не только страны Европы, но также США, Китай, Тайвань и Индия. Многие страны, расположенные рядом с Украиной, резко увеличили расходы на оборону, расширили производственные мощности военной промышленности, а также увеличили число танков, артиллерии и систем противовоздушной обороны на вооружении.

Аналитики агентства также отмечают, что некоторые американские чиновники рассматривают ситуацию с безопасностью в Европе и Азии как взаимосвязанные или единые. В странах G7 и некоторых странах БРИКС выросло понимание рисков от ядерной войны до проблем с продовольствием, пишет Bloomberg.

Bloomberg отмечает, что расходы на оборону стран НАТО стабильно сокращались с 1980-х до 2022 года, но начали расти после ввода российских войск на Украину. В 2023 году ассигнования Польши на оборону выросли более чем в два раза. Из бюджета страны на оборонный сектор будет направлено 97,4 млрд злотых ($22 млрд), еще 30–40 млрд злотых ($6,7–8,9 млрд) выделят из внебюдженого армейского фонда. Всего расходы Польши на оборону достигнут 4% от ВВП, что больше, чем траты стран НАТО до начала военного конфликта России с Украиной.

Bloomberg напоминает, что в 2022 году Германия создала специальный фонд в €100 млрд для финансирования военного бюджета страны. По информации агентства, в 2024 году оборонный бюджет Германии вырастет еще на €10 млрд. Франция также наращивает военные расходы. Правительство страны в прошлом году объявило о выделении €400 млрд на оборонные расходы в 2024–2030-х годах, что на треть больше прошлых военных трат, отмечает агентство.

Как пишет Bloomberg, страны НАТО опасаются, что в случае военного конфликта их арсеналы будут израсходованы слишком быстро. По словам собеседников издания, за неделю российские военные на Донбассе могут выпустить столько тяжелых артиллерийских снарядов, сколько было использовано снарядов для гаубиц Caesar за 13 лет западного присутствия в Афганистане, Ливане, Мали и Ираке. В Великобритании также считают, что весь запас 155-мм артиллерийских снарядов страны был бы израсходован российскими военными во время боев в Донбассе за два дня летом 2022 года, а украинскими военными — за неделю.

«Это история окончания эпохи постхолодной войны, и она закончилась 24 февраля 2022 года. Все армии проходят через это, потому что сейчас стало ясно, что ни у кого, в том числе у США, нет запасов, которые необходимы для ведения большой и интенсивной войны»,— сказал военный аналитик Франсуа Хейсбург в разговоре с Bloomberg.

Начало военной операции России на Украине негативно повлияло на сферу контроля за вооружением по всему миру. Россия и США прекратили переговоры по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). The Wall Street Journal сообщала о двух эпизодах нарушения ДСНВ со стороны России: блокировка инспекций ядерных объектов и отказ от встречи для обсуждения препятствий, возникших в ходе реализации соглашения. Встреча должна была пройти в Каире с 29 ноября по 6 декабря 2022 года, Россия отказалась от нее в последний момент, объяснив это враждебностью США.

Как военный конфликт России и Украины повлиял на контроль за вооружением — в публикации «Ъ» «Холоднее, чем в холодную».

Олеся Павленко