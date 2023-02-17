В Instagram появился аналог Telegram-каналов

Председатель Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг анонсировал появление в Instagram (принадлежит Meta) каналов, аналогичных ключевой функции мессенджера Telegram. Instagram-каналы получили название Meta Channel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Цукерберг

Фото: Erin Scott/File Photo, Reuters Марк Цукерберг

Фото: Erin Scott/File Photo, Reuters

«Я запускаю этот канал, чтобы делиться новостями и обновлениями обо всех продуктах и технологиях, которые мы создаем»,— сказал господин Цукерберг в видеообращении в своем Instagram-аккаунте.

Как убедился «Ъ», для просмотра или подписки на канал пользователя платформы нужно быть его подписчиком. Дизайн функции аналогичен встроенному в Instagram мессенджеру Direct.

В марте 2022 года Instagram был заблокирован в России. Российские власти аргументировали прекращение доступа к платформе временным снятием Meta запрета на размещение публикаций с призывами к насилию в отношении российских военных.

Андрей Сапожников