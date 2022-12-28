Вице-канцлер МИД Эстонии назвал бесперспективным вопрос об исключении РФ из Совбеза ООН

Вице-канцлер МИД Эстонии Мярт Вольмер заявил, что большинство государств не согласны с предложением Украины лишить Россию членства в Совете Безопасности ООН. Таким образом, господин Вольмер считает бесперспективным вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

«Эстония один из лидеров и наиболее активных сторонников Украины по темам, которые касаются изолирования России. Это направление правильное … Но в данном случае надо учитывать, что большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет»,— сказал вице-канцлер эстонского МИДа в эфире ERR.

Поэтому, отмечает господин Вольмер, вопрос об исключении России из Совбеза ООН на данный момент является бесперспективным. По его словам, государствам-членам необходимо сосредоточиться на стратегиях, которые позволят усилить давление на РФ.

«Это не выглядит как план, который возможно реализовать, или вопросом, на который сейчас стоит тратить много времени. Если действительно дойдет до того, что это поставят (вопрос об исключении РФ.— "Ъ") на голосование в Совете Безопасности, то Россия, очевидно, его заблокирует»,— подчеркнул он.

26 декабря МИД Украины призвал государства—члены ООН лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза ООН. Украинская сторона считает, что РФ стала членом правительственного органа ООН в обход устава организации.

О необходимости исключить Россию из Совбеза ООН «из-за военных преступлений» заявлял президент Украины Владимир Зеленский. 16 декабря пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американское руководство хочет исключения России из Совбеза, но пока не видит такой возможности. Председатель Евросовета Шарль Мишель выступил за приостановку членства, но не за полное исключение РФ. Против исключения России из глобальных дипломатических площадок выступает генсек ООН Антониу Гутерриш.

Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН с 24 декабря 1991 года как страна—правопреемница СССР.

Милена Костерева