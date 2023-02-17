Нуланд: США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму

США считают, что Украина никогда не будет в безопасности без, как минимум, демилитаризации Крыма, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. По ее словам, Вашингтон поддерживает нанесение Киевом ударов по военным объектам в Крыму.

Госпожа Нуланд сказала, что в Крыму есть «массивные военные сооружения, которые Россия превратила в важные логистические точки». «Это легитимные цели, Украина бьет по ним, и мы поддерживаем это»,— сообщила она в ходе выступления в Центре Карнеги по видеосвязи (цитата по «РИА Новости»).

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что Вашингтон не побуждает Киев наносить удары вглубь российской территории. «Что касается любых возможных операций (Украины.— "Ъ") внутри территории России, то мы не побуждаем к этому и не способствуем этому, разумеется. Мы очень четко дали это понять как публично, так и в частных контактах»,— заявил он, выступая в Джорджтаунском университете.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не пойдет на территориальные уступки. По его словам, компромисс насчет статуса Донбасса, Крыма и южных территорий станет «бомбой в центре Европы». Москва тем временем продолжает настаивать на признании ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей российскими.

О помощи Украине странами Запада — в материале «Ъ» «Угроза боеприпасности».

Лаура Кеффер