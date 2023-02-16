В Турции и Сирии произошли землетрясения магнитудой более 5

На юге Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям страны (AFAD). После него обрушились несколько зданий, передает «РИА Новости». Также подземные толчки магнитудой 5,4 зафиксированы в Сирии.
По данным AFAD, очаг землетрясения залегал на глубине 9,26 км в Средиземном море и находился на расстоянии 6 км от турецкого побережья, в провинции Хатай. Информации о погибших и пострадавших пока нет.
Сирийское агентство SANA сообщило, что землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано на северо-западе провинции Идлиб. Повторные толчки магнитудой 3,4 балла произошли к северо-западу от Латакии.
Ночью 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, в тот же день днем произошло еще несколько подземных толчков. Землетрясение также было зафиксировано в Сирии. Общее число погибших превышает 36 тыс., пострадали более 100 тыс. человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что из зон, затронутых землетрясением, эвакуировали 2,2 млн человек.
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Землетрясение в Турции и Сирии
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