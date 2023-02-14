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Коммерсантъ FM
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Пострадавшие второго сорта

Генеральный секретарь ООН призвал не бросать Сирию на произвол судьбы

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество к сбору средств для пострадавших от землетрясения в Сирии. Многие из тех, кто бежал от войны, вновь остались без крова. Одновременно предпринимаются беспрецедентные усилия по доставке гуманитарного груза в Сирию, однако на этом пути приходится преодолевать множество политических барьеров и разногласий. Одни не хотят забывать обиды Дамаску, другие, напротив, на фоне катастрофы готовы перешагнуть через политику. Так, во вторник в Сирию прибыл первый за 11 лет саудовский самолет. Гуманитарный груз был доставлен в Алеппо.

Генсек ООН Антониу Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш

Фото: Pedro Nunes/File Photo, Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш

Фото: Pedro Nunes/File Photo, Reuters

Во вторник первая после турецкого землетрясения делегация ООН посетила районы на северо-западе Сирии, оказавшиеся в зоне бедствия. Миссия ООН — оценочная. В ее состав вошли заместитель регионального координатора по гуманитарным вопросам Дэвид Карден и Санджана Квази, возглавляющая управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Турции. И здесь им пришлось отвечать на острые вопросы: почему люди, живущие на территории неподконтрольной Дамаску, оказались после землетрясения брошенными на произвол судьбы. «Я не хочу сидеть здесь и оправдываться»,— сказала госпожа Квази журналистам, но в то же время признала, что международные организации сделали недостаточно, чтобы помочь сирийцам. За несколько дней до этого она написала в своем Twitter: «Ситуация на северо-западе Сирии была ужасной и до землетрясения. Теперь это неописуемо. Люди застряли в завалах. Больницы переполнены».

Многие из тех, кто живет сейчас на севере-западе Сирии,— беженцы из других районов страны. Они уже однажды бросали свои дома, чтобы укрыться от войны, но так и не смогли вернуться, живя все эти годы в нищете и под угрозой постоянных бомбардировок со стороны сирийских властей или турецких военных. Сейчас эти люди вновь остались без крыши над головой и вновь хоронили близких. Огромное число сирийских беженцев погибло и на территории Турции. Официальной статистики нет, но, согласно источникам сайта The Middle East Eye, около четверти погибших только в турецкой провинции Хатай — сирийские беженцы. По последней информации, всего жертвами землетрясения стали около 40 тыс. человек. Большинство из них — в Турции. По Сирии нет точной статистики, которая охватывала бы как территории, контролируемые Дамаском, так и протурецкой оппозицией, а также террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ). По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов на 12 февраля, в Сирии погибли по меньшей мере 5,7 тыс. человек, более 10 тыс. получили ранения. При этом подчеркивается, что число погибших может увеличиться после разбора завалов. В ООН отмечают, что землетрясение затронуло десять сирийских провинций, наиболее пострадавшие из них — Алеппо и Идлиб.

Теперь первоочередная задача международного сообщества — не дать умереть от холода и голода тем, кто выжил. «Через неделю после разрушительных землетрясений миллионы людей по всему региону борются за выживание, оставшись без крова и в условиях низких температур. Мы делаем все возможное, чтобы изменить это. Но нужно гораздо больше»,— заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерриш.

Господин Гутерриш призвал собрать $397 млн на оказание гуманитарной помощи Сирии. Сумма рассчитана на период в три месяца.

По словам генсека, ООН готовит аналогичный призыв и для сбора средств Турции. Однако ситуация в Сирии выглядит критической. И до землетрясения в гуманитарной помощи в этой стране нуждались 15,3 млн человек. Многие из них находились на грани выживания. При этом в катастрофической ситуации была медицина, в больницах не хватало и по-прежнему не хватает лекарств и оборудования. Недостаточно техники для разбора завалов, нет бензина и других видов топлива. Землетрясение только усугубило ситуацию по всей стране, но люди на приграничных территориях, находящихся вне контроля сирийских властей, оказались в настоящей ловушке.

Помощь ООН начала поступать в районы на северо-западе Сирии только в четверг, спустя несколько дней после землетрясения. До этого КПП «Баб-эль-Хава» — единственный на границе с Турцией, через который, согласно резолюциям СБ ООН, можно отправлять гуманитарный груз в эти районы, был закрыт из-за заваленных землетрясением дорог. С этого момента десятки машин ООН с гуманитарным грузом въехали на сирийскую территорию со стороны Турции, как и конвои, организованные Саудовской Аравией и Катаром, однако этого явно недостаточно. Всю неделю после землетрясения международное сообщество фактически провело в спорах: как доставлять грузы в Сирию?

Турции помогают, даже забыв про старые обиды

Дискуссия о доставке гуманитарной помощи в Сирию продолжается уже много лет. Дамаск и Москва настаивают, что она должна идти через официальные власти. То есть все грузы должны сначала попадать в Дамаск и потом уже через линии соприкосновения сторон конфликта (кросс-линии) направляться нуждающимся на территориях, не контролируемых сирийскими властями. В то же время западные страны настаивают на отправке гуманитарных грузов в обход Дамаска — через внешние границы Сирии. В итоге компромисса, достигнутого Россией и западными странами в СБ ООН, в последние годы трансграничная помощь осуществлялась только через один КПП «Баб-эль-Хава», который ведет из Турции в сирийскую провинцию Идлиб. При этом в Москве подчеркивали, что это временно и работу механизма трансграничной гуманитарной помощи надо сворачивать. Однако землетрясение внесло свои коррективы.

В понедельник вечером генсек ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что президент Сирии Башар Асад согласился на открытие двух дополнительных КПП на границе с Турцией — «Баб-эс-Салам» и «Эр-Раи» — сроком на три месяца. Первые гуманитарные конвои прошли через «Баб-эс-Салам» уже во вторник. При этом представители западных стран требовали, чтобы решения об открытии КПП были зафиксированы в резолюции СБ ООН. Однако в делегациях РФ и Сирии подчеркивали, что этого не нужно, так как Дамаск сам разрешил провоз грузов. «Существует большая разница между механизмом трансграничной помощи, который нарушает территориальную целостность и суверенитет Сирии, и суверенным решением Сирии»,— заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В свою очередь, в МИД РФ обвинили западные страны во главе с США в попытках под предлогом землетрясения «в форсированном режиме продавить новый документ с расширением трансграничного механизма в Сирии».

Пока в высоких кабинетах спорят, источники «Ъ» в международных структурах, работающих в Сирии, отмечают беспрецедентную готовность Дамаска к сотрудничеству.

Свидетельством этому стало согласие на открытие приграничных КПП, а также готовность направить гуманитарную помощь в Идлиб через кросс-линии. Однако ХТШ и другие группировки отказались принимать груз через Дамаск. Это в том числе подтверждают в ООН. Негативная реакция на сотрудничество ООН с Дамаском последовала и со стороны «Белых касок» — организации, которая занимается спасательными работами на не контролируемых Дамаском территориях. И это происходит в то время, когда люди не могут дождаться помощи.

Между тем, несмотря на политические разногласия, во вторник в Сирии приземлился первый за 11 лет самолет из Саудовской Аравии. Эр-Рияд и Дамаск разорвали дипломатические отношения в 2012 году, после начала гражданской войны в Сирии. Официального диалога на высоком уровне нет до сих пор, однако Эр-Рияд все же направил гуманитарный груз Сирийскому Красному Кресту в Алеппо.

Марианна Беленькая

Фотогалерея

Землетрясение в Турции и Сирии

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Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Фото: Reuters / Stringer

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Фото: Reuters

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Фото: Reuters

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6 &lt;br> На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

Следующая фотография
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Спасатели эвакуируют пострадавшего в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Выживший после землетрясения мужчина выносит вещи из своей разрушенной квартиры в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

В Кахраманмараше (Турция) установлено более 50 тыс. палаток для временного нахождения людей

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Местные жители спят среди обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Мужчина сидит в поврежденном автобусе в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Ronen Zvulun

Женщина плачет рядом с телами погибших в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Разрушенные дома в Адыямане (Турция)

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze

В результате землетрясения в Турции на дорогах образовались огромные трещины

Фото: Reuters / Benoit Tessier

Местные жители молятся во время похорон жертв землетрясения в Джандарисе (Сирия)

Фото: Reuters / Stringer

Поиск выживших после землетрясения в Идлибе (Сирия)

Фото: Reuters

Новорожденный спасен из-под завалов дома в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Kemal Aslan

Спасатели извлекают тело погибшего из-под обломков в Кырыкхане (Турция)

Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw

Поисково-спасательные работы в сирийской деревне Бисния

Фото: Reuters

Российские военные помогают разбирать завалы в Алеппо (Сирия)

Фото: Omar Sanadiki / AP

Мужчина осматривает рухнувшее здание в Кахраманмараше (Турция)

Фото: Reuters / Suhaib Salem

Спасатели эвакуируют женщину из разрушенного здания в Эльбистане (Турция)

Фото: Ismail Coskun / IHA / AP

Тело погибшего, укрытое одеялом, на обочине дороги в Хатае (Турция)

Фото: Reuters / Umit Bektas

Землетрясение в Пазарджике (Турция) произошло в 4:17 мск

Фото: Depo Photos / AP

Спасатели извлекают пострадавших из-под разрушенного здания в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Мужчина осматривает разрушенный дом в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

После первого землетрясения в Турции произошло 32 афтершока, в том числе шесть магнитудой выше 6
На фото: вода в аквариуме во время землетрясения

Фото: Reuters / via Reuters TV

В Турции одним из самых пострадавших районов оказался Диярбакыр (на фото)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Парковка возле разрушенного здания в Диярбакыре (Турция)

Фото: Depo Photos / AP

Последствия землетрясения в Малатье (Турция)

Фото: Reuters

Спасатели обыскивают завалы после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / via Reuters TV

Местные жители разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели пытаются вытащить человека, выжившего после обрушения дома в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Местные жители разбирают завалы в городе Азмарин в провинции Идлиб (Сирия)

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Спасатели пытаются добраться до людей, оказавшихся в ловушке внутри обрушившегося здания в Адане (Турция)

Фото: IHA agency / AP

Последствия землетрясения в Адиямане (Турция)

Фото: Reuters

Рухнувшее пятиэтажное здание в провинции Османие (Турция)

Фото: Muzaffer Гѓagliyaner / Anadolu Agency / Getty Images

Поисково-спасательные работы в Шанлыурфе (Турция)

Фото: Rauf Maltas / Anadolu Agency / Getty Images

Люди разбирают завалы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Поисково-спасательные работы в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Спасатели разбирают завалы с выжившими внутри после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Mahmut Bozarsan / AP

Поврежденный автомобиль в Адане (Турция)

Фото: Omer Yildiz / Anadolu Agency / Getty Images

Включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО крепость Газиантеп (на фото) также пострадала в результате землетрясения в Турции. Она построена в качестве наблюдательного пункта в II-III веках нашей эры

Фото: Mehmet Akif Parlak / Anadolu Agency / Getty Images

Ребенка извлекли из-под обломков в Диярбакыре (Турция)

Фото: Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency / Getty Images

Вид с воздуха на обломки здания в Адане (Турция)

Фото: General Directorate of State Hydraulic Works of Turkiye / Anadolu Agency / Getty Images

Последствия землетрясения в Хатае (Турция)

Фото: Ercin Erturk / Anadolu Agency / Getty Images

Местные жители ищут выживших родственников и знакомых после землетрясения в Диярбакыре (Турция)

Фото: Reuters / Sertac Kayar

Последствия землетрясения в Адане (Турция)

Фото: Reuters

В турецком порту Искендерун после землетрясения начался пожар

Фото: Murat Sengul / Anadolu Agency / AFP

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