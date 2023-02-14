Пострадавшие второго сорта

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество к сбору средств для пострадавших от землетрясения в Сирии. Многие из тех, кто бежал от войны, вновь остались без крова. Одновременно предпринимаются беспрецедентные усилия по доставке гуманитарного груза в Сирию, однако на этом пути приходится преодолевать множество политических барьеров и разногласий. Одни не хотят забывать обиды Дамаску, другие, напротив, на фоне катастрофы готовы перешагнуть через политику. Так, во вторник в Сирию прибыл первый за 11 лет саудовский самолет. Гуманитарный груз был доставлен в Алеппо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генсек ООН Антониу Гутерриш

Фото: Pedro Nunes/File Photo, Reuters Генсек ООН Антониу Гутерриш

Фото: Pedro Nunes/File Photo, Reuters

Во вторник первая после турецкого землетрясения делегация ООН посетила районы на северо-западе Сирии, оказавшиеся в зоне бедствия. Миссия ООН — оценочная. В ее состав вошли заместитель регионального координатора по гуманитарным вопросам Дэвид Карден и Санджана Квази, возглавляющая управление ООН по координации гуманитарных вопросов в Турции. И здесь им пришлось отвечать на острые вопросы: почему люди, живущие на территории неподконтрольной Дамаску, оказались после землетрясения брошенными на произвол судьбы. «Я не хочу сидеть здесь и оправдываться»,— сказала госпожа Квази журналистам, но в то же время признала, что международные организации сделали недостаточно, чтобы помочь сирийцам. За несколько дней до этого она написала в своем Twitter: «Ситуация на северо-западе Сирии была ужасной и до землетрясения. Теперь это неописуемо. Люди застряли в завалах. Больницы переполнены».

Многие из тех, кто живет сейчас на севере-западе Сирии,— беженцы из других районов страны. Они уже однажды бросали свои дома, чтобы укрыться от войны, но так и не смогли вернуться, живя все эти годы в нищете и под угрозой постоянных бомбардировок со стороны сирийских властей или турецких военных. Сейчас эти люди вновь остались без крыши над головой и вновь хоронили близких. Огромное число сирийских беженцев погибло и на территории Турции. Официальной статистики нет, но, согласно источникам сайта The Middle East Eye, около четверти погибших только в турецкой провинции Хатай — сирийские беженцы. По последней информации, всего жертвами землетрясения стали около 40 тыс. человек. Большинство из них — в Турции. По Сирии нет точной статистики, которая охватывала бы как территории, контролируемые Дамаском, так и протурецкой оппозицией, а также террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ). По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов на 12 февраля, в Сирии погибли по меньшей мере 5,7 тыс. человек, более 10 тыс. получили ранения. При этом подчеркивается, что число погибших может увеличиться после разбора завалов. В ООН отмечают, что землетрясение затронуло десять сирийских провинций, наиболее пострадавшие из них — Алеппо и Идлиб.

Теперь первоочередная задача международного сообщества — не дать умереть от холода и голода тем, кто выжил. «Через неделю после разрушительных землетрясений миллионы людей по всему региону борются за выживание, оставшись без крова и в условиях низких температур. Мы делаем все возможное, чтобы изменить это. Но нужно гораздо больше»,— заявил во вторник генсек ООН Антониу Гутерриш.

Господин Гутерриш призвал собрать $397 млн на оказание гуманитарной помощи Сирии. Сумма рассчитана на период в три месяца.

По словам генсека, ООН готовит аналогичный призыв и для сбора средств Турции. Однако ситуация в Сирии выглядит критической. И до землетрясения в гуманитарной помощи в этой стране нуждались 15,3 млн человек. Многие из них находились на грани выживания. При этом в катастрофической ситуации была медицина, в больницах не хватало и по-прежнему не хватает лекарств и оборудования. Недостаточно техники для разбора завалов, нет бензина и других видов топлива. Землетрясение только усугубило ситуацию по всей стране, но люди на приграничных территориях, находящихся вне контроля сирийских властей, оказались в настоящей ловушке.

Помощь ООН начала поступать в районы на северо-западе Сирии только в четверг, спустя несколько дней после землетрясения. До этого КПП «Баб-эль-Хава» — единственный на границе с Турцией, через который, согласно резолюциям СБ ООН, можно отправлять гуманитарный груз в эти районы, был закрыт из-за заваленных землетрясением дорог. С этого момента десятки машин ООН с гуманитарным грузом въехали на сирийскую территорию со стороны Турции, как и конвои, организованные Саудовской Аравией и Катаром, однако этого явно недостаточно. Всю неделю после землетрясения международное сообщество фактически провело в спорах: как доставлять грузы в Сирию?

Дискуссия о доставке гуманитарной помощи в Сирию продолжается уже много лет. Дамаск и Москва настаивают, что она должна идти через официальные власти. То есть все грузы должны сначала попадать в Дамаск и потом уже через линии соприкосновения сторон конфликта (кросс-линии) направляться нуждающимся на территориях, не контролируемых сирийскими властями. В то же время западные страны настаивают на отправке гуманитарных грузов в обход Дамаска — через внешние границы Сирии. В итоге компромисса, достигнутого Россией и западными странами в СБ ООН, в последние годы трансграничная помощь осуществлялась только через один КПП «Баб-эль-Хава», который ведет из Турции в сирийскую провинцию Идлиб. При этом в Москве подчеркивали, что это временно и работу механизма трансграничной гуманитарной помощи надо сворачивать. Однако землетрясение внесло свои коррективы.

В понедельник вечером генсек ООН Антониу Гутерриш подтвердил, что президент Сирии Башар Асад согласился на открытие двух дополнительных КПП на границе с Турцией — «Баб-эс-Салам» и «Эр-Раи» — сроком на три месяца. Первые гуманитарные конвои прошли через «Баб-эс-Салам» уже во вторник. При этом представители западных стран требовали, чтобы решения об открытии КПП были зафиксированы в резолюции СБ ООН. Однако в делегациях РФ и Сирии подчеркивали, что этого не нужно, так как Дамаск сам разрешил провоз грузов. «Существует большая разница между механизмом трансграничной помощи, который нарушает территориальную целостность и суверенитет Сирии, и суверенным решением Сирии»,— заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. В свою очередь, в МИД РФ обвинили западные страны во главе с США в попытках под предлогом землетрясения «в форсированном режиме продавить новый документ с расширением трансграничного механизма в Сирии».

Пока в высоких кабинетах спорят, источники «Ъ» в международных структурах, работающих в Сирии, отмечают беспрецедентную готовность Дамаска к сотрудничеству.

Свидетельством этому стало согласие на открытие приграничных КПП, а также готовность направить гуманитарную помощь в Идлиб через кросс-линии. Однако ХТШ и другие группировки отказались принимать груз через Дамаск. Это в том числе подтверждают в ООН. Негативная реакция на сотрудничество ООН с Дамаском последовала и со стороны «Белых касок» — организации, которая занимается спасательными работами на не контролируемых Дамаском территориях. И это происходит в то время, когда люди не могут дождаться помощи.

Между тем, несмотря на политические разногласия, во вторник в Сирии приземлился первый за 11 лет самолет из Саудовской Аравии. Эр-Рияд и Дамаск разорвали дипломатические отношения в 2012 году, после начала гражданской войны в Сирии. Официального диалога на высоком уровне нет до сих пор, однако Эр-Рияд все же направил гуманитарный груз Сирийскому Красному Кресту в Алеппо.

Марианна Беленькая