Хлеб не сущий

Как стало известно «Ъ-Черноземье», две компании, получившие статус резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Центр» в Воронежской области, остановили работу над своими проектами. Принадлежащее собственнику крупного тепличного хозяйства в регионе ООО «Балли» планировало вложить 1,5 млрд руб. в производство детского игрового оборудования, а ООО «Резидент», близкое корпорации AEON Романа Троценко, собиралось за 4,6 млрд руб. построить завод свежезамороженного хлеба. Эксперты объясняют это недоступностью импортного оборудования на фоне невысокого спроса на продукцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвестор воронежского аэропорта приостановил проект по производству замороженного хлеба

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Инвестор воронежского аэропорта приостановил проект по производству замороженного хлеба

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О приостановке двух инвестиционных проектов в ОЭЗ «Центр» сообщили «Ъ-Черноземье» в департаменте экономического развития Воронежской области. «Учредителями компаний были приняты решения о заморозке инвестиций в новые производственные мощности»,— сказали там. Предпосылки к принятию этих решений в департаменте пояснить пока не смогли.

ООО «Балли» было первым резидентом ОЭЗ: подконтрольная владельцу семилукского тепличного комплекса «Родина» Павлу Дьякову компания получила этот статус еще летом 2019 года. Планировалось строительство тремя очередями завода детского игрового, спортивного и паркового оборудования, объем инвестиций оценивался в 1,5 млрд руб. При выходе на полную мощность ожидаемая выручка предприятия должна была составить около 2 млрд руб. в год.

Представитель господина Дьякова вчера подтвердил «Ъ-Черноземье» остановку работы над проектом, но отказался комментировать причины этого. По его словам, дальнейшие решения по строительству предприятия будут приниматься не раньше мая этого года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Балли» зарегистрировано в Воронеже в 2019 году. Уставный капитал — 1 млн руб. Основным видом деятельности является обработка металлов и нанесение покрытий на них, а всего зарегистрировано 24 вида деятельности по ОКВЭД. Единственный владелец — Станислав Вышеславцев, генеральный директор — Владимир Дьяков. Выручка в 2021 году составила 84,9 млн руб., чистая прибыль — 9,9 млн руб.

Второй приостановленный на стадии проектирования проект в ОЭЗ реализовывала структура корпорации AEON Романа Троценко, владеющего аэропортом Воронежа. ООО «Резидент» планировало инвестировать 4,6 млрд руб. (из которых 3,6 млрд руб. — кредиты) в строительство двумя очередями производства 81,1 тыс. т замороженного хлеба в год. Компания получила статус резидента и 18 га земли осенью 2019-го. Власти рассчитывали, что на предприятии будет создано 600 рабочих мест.

Гендиректор компании Дмитрий Свистухин выслушал вопрос «Ъ-Черноземье» о ходе проекта и бросил трубку. Стоит отметить, что в последние числа 2022 года, по данным Kartoteka.ru, ООО «Резидент» сменило юридический адрес в Новоусманском районе Воронежской области (где расположена ОЭЗ) на московский — в одном здании с другими офисами AEON в Бутиковском переулке в самом центре столицы. Таким образом, компания перестала удовлетворять одному из основных требований к участнику ОЭЗ, которому необходима воронежская налоговая юрисдикция.

ООО «Резидент» было первично зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2019 году. Основной вид деятельности — производство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Дмитрий Свистухин выступает гендиректором и единственным владельцем. Выручка ООО в 2021 году была нулевой, убытки составили 7,9 млн руб.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что для завершения реализации обоих проектов требовалось использование иностранного оборудования, «импорт которого в Россию из-за западных санкций может быть затруднен и дорогостоящ». Этот фактор наложился, как считает эксперт, на неудачную конъюнктуру рынка, ради которой нецелесообразно решать проблемы с параллельным импортом оборудования. «Игровое, спортивное и парковое оборудование, равно как и свежезамороженный хлеб,— это нишевая продукция, спрос на которую сегодня несильно велик»,— отметил господин Хазанов.

«К тому же для обоих инвесторов предприятия в ОЭЗ не являются единственными. Например, AEON осуществляет ряд затратных проектов, в том числе строит новый терминал аэропорта Воронежа, и в сложившейся ситуации собственных доходов могло оказаться недостаточно для реализации всех заявленных ранее намерений»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников