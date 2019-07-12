Черноземье морозит хлеб

“Ъ” стали известны подробности проекта, который корпорация AEON Романа Троценко намерена реализовать в расположенной под Воронежем особой экономической зоне (ОЭЗ) «Центр». Бизнесмен планирует разместить на 28 га производство свежемороженого хлеба стоимостью около 3 млрд руб. Продукция будет поставляться в розничные сети центральной части России. Впрочем, предупреждают участники рынка, пока мороженый хлеб пользуется больше спросом у заведений общепита, чем у ритейлеров.

О том, что корпорация AEON планирует стать резидентом ОЭЗ «Центр» в Воронежской области, анонсировалось еще в апреле этого года. Но тогда подробности проекта инвестора не были известны. Как сообщили сразу несколько источников “Ъ”, знакомых с планами AEON, концепция проекта уже утверждена, и речь идет о размещении площадки по выпуску свежемороженого хлеба. «Это современное производство по технологии part baked, когда хлебобулочные изделия выпекаются до 90% готовности и потом подвергаются шоковой заморозке. После покупки хлеб допекается самостоятельно. Такая продукция имеет более длительные сроки хранения по сравнению с обычной»,— рассказал один из собеседников “Ъ”. Он также добавил, что муку планируется закупать у предприятий Воронежской области, а реализовывать продукцию — в розничных сетях центральной части России. Источник “Ъ” в правительстве Воронежской области говорит, что AEON планирует вложить в производство около 3 млрд руб., «предполагается, что завод будет построен за два года, а его мощность составит минимум 100 тонн продукции в сутки». В AEON не стали комментировать подробности проекта до заключения инвестсоглашения с властями региона.

Роман Троценко, совладелец корпорации AEON, в интервью Forbes в июне 2019 года У нас есть задача делать каждый раз более масштабные и сложные проекты — это, знаете, как запуск ракеты на Луну

AEON решил закрепиться на воронежском рынке. В июне этого года холдинг «Новапорт», также принадлежащий Роману Троценко, стал владельцем ООО «УК "Авиасервис"», которое управляет аэропортом Воронежа.

Заместитель гендиректора Воронежской хлебной компании (входит в Русскую продовольственную компанию, управляющую местными хлебозаводами и мукомольным комбинатом) Вячеслав Зацепин считает, что сейчас сокращается потребление хлеба, произведенного промышленным путем, в пользу ремесленного продукта и постепенно сокращается потребление хлеба в принципе. В среднем падение составляет от 3,5% до 5% в год. Поэтому, продолжает он, новое производство AEON может быть востребованным. Сейчас, по данным господина Зацепина, стоимость хлебобулочных изделий, произведенных промышленным путем, в рознице — 61–65 руб. за 1 кг, свежемороженого — 100 руб. за 1 кг.

Свежемороженый хлеб скорее будет востребован в сегменте HoReCa (заведения общепита и рестораны гостиниц), чем в ритейле, полагает эксперт. «Мы пока не видим активного потребителя такой продукции, хотя покупатель может купить такой хлеб и самостоятельно допечь его дома. А вот для многочисленных пекарен продукт будет интересен: не нужно держать большой штат специалистов, когда выпечку просто нужно доготовить»,— считает Вячеслав Зацепин. Президент Гильдии пекарей и кондитеров Воронежской области Марина Лютикова добавляет, что такой продукцией могут заинтересоваться социальные учреждения и воинские части. Свежемороженый хлеб можно перевозить на большие расстояния, в отличие от традиционного, который нередко попадает на полки магазинов даже горячим.

«В сутки жители региона потребляют 220–250 тонн хлеба, так что заявленный объем производства подразумевает более широкий географический охват»,— добавил господин Зацепин. «С сырьем у проекта проблем не возникнет. В год региону для производства требуется около 100 тыс. тонн пшеницы третьего-четвертого классов, а урожайность у нас — около 2,7 млн тонн»,— резюмирует эксперт.

Александр Прытков, Воронеж