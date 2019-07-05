Резидентские выборы

Вчера экспертный совет по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам (ОЭЗ) Воронежской области под председательством губернатора Александра Гусева одобрил двух первых резидентов расположенной в пригороде ОЭЗ «Центр». Ими стали проекты завода детского игрового, спортивного и паркового оборудования и производства диэлектриков. Первый через ООО «Балли» контролирует владелец семилукских теплиц «Родина» Павел Дьяков, второй — через ООО «ИК “Масловский”» депутат облдумы Андрей Благов. Инвесторы намерены вложить в свои объекты соответственно 1,5 млрд и 5 млрд руб. и по итогам реализации занять как минимум 20 и 30% доли на рынках. Эксперты отмечают в проектах недоработки в оценке рисков и анализ конкурентной среды по оптимистичному сценарию.

Об одобрении первых заявок на статус резидента расположенной в пригородном Новоусманском районе ОЭЗ «Центр» вчера сообщили “Ъ-Черноземье” в правительстве области. Экспертный совет, в состав которого входят чиновники, общественники, банкиры, промышленники и представители профсоюзов, положительно рассмотрели проекты ООО «Балли» по строительству завода детского игрового, спортивного и паркового оборудования и ООО «ИК Масловский» по производству стеклопрепрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов. Члены совета рекомендовали проекты к заключению соглашения об осуществлении деятельности на территории особой экономической зоны, после чего компаниям должно быть выдано свидетельство, удостоверяющее регистрацию в качестве резидентов ОЭЗ.

О том, что «Балли» намерен вложить 1,5 млрд руб. в производство детского оборудования, стало известно в апреле этого года после встречи инвесторов с Александром Гусевым. Тогда губернатор предложил также рассмотреть вариант с размещением в расположенном по соседству с экономзоной индустриальном парке «Масловский», но предпринимателей интересовала именно ОЭЗ. Проекту понадобится земельный участок площадью 6 га, а реализовать его планируют в три этапа к 2023 году. Первая очередь должна быть завершена в 2021-м. В нее будет вложено 302,7 млн руб., а площадь здания составит 5 тыс. кв. м. Во вторую очередь площадью 15 тыс. кв. м планируется инвестировать 524,4 млн руб., в третью площадью 20 тыс. кв. м — 675,7 млн руб. «Инвестор рассчитывает также войти в нацпроект “Жилье и городская среда”», — добавил источник “Ъ-Черноземье”, знакомый с проектом. Директор по развитию «Балли», экс-глава Семилукского района Ирина Кокорева уточнила “Ъ-Черноземье”, что первый этап будет реализован за счет собственных средств, а по завершении третьего этапа компания рассчитывает занять порядка 20% рынка. «Очень приятно быть номером один», — добавила госпожа Кокорева.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Балли» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в феврале 2019 года. Основной вид деятельности — обработка металлов и нанесение покрытий на них. Уставный капитал — 1 млн руб. Гендиректор — Владимир Дьяков, единственный владелец — Станислав Вышеславцев. Председатель совета директоров компании Павел Дьяков также возглавляет совет директоров аграрного ООО «Родина».

Ранее ожидалось, что первым резидентом ОЭЗ станет проект по производству диэлектриков председателя совета директоров ГК «Черноземье» и депутата облдумы Андрея Благова. Весной прошлого года строить завод на 5 га в «Масловском» начало близкое к господину Благову ООО «Универсал строй». Оно получило статус резидента ИП. Бизнесмен ранее рассказывал “Ъ-Черноземье”, что управлять заводом должно ООО «Ламплекс-композит». Однако вместо этой компании резидентом ОЭЗ стало ООО «ИК “Масловский”». Как пояснил “Ъ-Черноземье” Андрей Благов, юрлицо проекта сменилось, так как резидент зоны должен быть зарегистрирован в Новоусманском районе. «Торговая марка зарегистрирована на “Лампекс-композит”, а уже на первом этапе мы планируем занять около 30% рынка. Технические ламинаты почти не производят в России, кроме нас, предприятия работают на устаревшем оборудовании», — добавил бизнесмен. В первую очередь проекта планируется инвестировать 1 млрд руб., а ввести ее в эксплуатацию уже в этом году: сейчас идет внутренняя отделка помещения площадью около 3 тыс. кв. м и транспортировка оборудования. Второй этап потребует 500 млн руб. вложений и должен закончиться в 2020-м, а до 2023-го ожидается реализация третьего этапа стоимостью 3,5 млрд руб. Среди потенциальных потребителей Андрей Благов назвал воронежский авиазавод, «Сименс-трансформаторы», корпорацию РИФ, а также госкорпорацию «Ростех», в которую входит расположенный в Воронеже концерн «Созвездие».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИК “Масловский”» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в феврале 2018 года. Основной вид деятельности — производство прочих пластмассовых изделий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Гендиректор и единственный владелец — Виктория Благова. Финпоказатели не раскрывались. Компания владеет 49% ООО «Ламплекс-композит». Это юрлицо зарегистрировано в Воронеже в марте 2018 года с уставным капиталом 100 тыс. руб. для производства пластмассовых изделий. Гендиректор — Вячеслав Курсаков. Он также является исполнительным директором ИК «Масловский». 51% в компании принадлежит Александру Гнатовскому. Ранее 49% были в собственности московского ООО «Аддитивные композитные технологии» Олега Ранского. Финпоказатели еще не раскрывались. Что эксперты думают о производстве детских товаров в Воронеже Источники “Ъ-Черноземье” в региональной власти вчера отметили, что Андрей Благов намерен в ближайшее время полностью сосредоточиться на проекте в ОЭЗ. «Это может выразиться и в продаже медицинского направления группы компаний “Черноземье”», — предположил один из собеседников „Ъ“. Напомним, в структуру ГК также входит частный онкологический центр, который был открыт на окраине Воронежа в 2012 году за 1,5 млрд руб. Впрочем, сам Андрей Благов заверил “Ъ-Черноземье”, что не собирается уходить из медицины. «Это готовый бизнес, который всегда можно продать. Но таких планов нет. Наоборот, мы планируем и дальше инвестировать в медицинскую отрасль», — добавил господин Благов. Член экспертного совета, глава союза строителей Воронежской области Владимир Астанин отметил, что «проект “Балли” выходит на крайне конкурентный рынок, но инвесторы хорошо изучили конъюнктуру». А «ИК “Масловский” намерена заниматься и импортозамещением, и экспортными поставками, инвесторы явно провели глубокие маркетинговые исследования», — отметил господин Астанин. Член совета, ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий согласен, что проекты в целом «хорошо проработаны», а их инициаторы «учитывали замечания экспертов». «При этом есть отдельные недоработки по оценке рисков, к тому же инвесторы анализируют рынок и конкурентную среду по оптимистичному сценарию», — сказал доктор экономических наук Дмитрий Ендовицкий. Член совета, председатель регионального союза предпринимателей «ОПОРА» Сергей Наумов уверен, что проекту «Балли» гарантированы «спрос и быстрая отдача», так как в «этой сфере конкурентов в РФ почти нет». «Проект второго резидента тоже узкоотраслевой, и то, что сегодня в нашей стране выпускают в его сегменте, малосерийно или производится на старом оборудовании, — рассказал господин Наумов. — Совету понравилось, что оба проекта на первых этапах в основном должны финансироваться за счет инвесторов. Только когда будут возведены основные площадки, закуплено оборудование, ожидается привлечение кредитов». Александр Прытков, Андрей Цветков, Сергей Калашников



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