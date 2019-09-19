Проект корпорации AEON стал резидентом воронежской ОЭЗ

Экспертный совет по промышленно-производственным и технико-внедренческим особым экономическим зонам (ОЭЗ) Воронежской области одобрил проект корпорации AEON Романа Троценко по производству свежезамороженного хлеба в ОЭЗ «Центр». Как уточнили «Ъ-Черноземье» в облправительстве, реализацией проекта займется ООО «Резидент». В производство хлеба мощностью порядка 81,1 тыс. т продукции в год компания планирует вложить 4,5 млрд руб. Из них 3,6 млрд руб. составят банковские средства, а около 1 млрд руб. может вложить акционер. Для реализации первой очереди проекта потребуется участок площадью 18 га, второй этап пока прорабатывается. Выйти на проектную мощность компания рассчитывает к 2025 году. Построить предприятие в ОЭЗ «Центр» было решено из-за того, что Воронежская область равноудалена от «ключевых рынков сбыта», пояснил знакомый с проектом источник “Ъ-Черноземье”. Основными потребителями продукции он назвал розничные сети, «независимые» пекарни, сегмент HoReCa, а также студентов, женщин и мужчин 25-55 лет и пенсионеров.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Резидент» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в июне 2019 года. Основной вид деятельности – производство замороженных хлебобулочных полуфабрикатов. Уставный капитал – 30 тыс. руб. Гендиректором и единственным владельцем выступает Дмитрий Свистухин.

Подробнее об интересе AEON к воронежской ОЭЗ читайте в материале “Ъ” «Черноземье морозит хлеб».

Александр Прытков