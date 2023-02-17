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Коммерсантъ FM
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Рябков: отношения России и США хуже некуда, но вряд ли дойдет до их разрыва

Сейчас в отношениях России и США нет ничего позитивного, кроме обменов заключенными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он утверждает, что Вашингтон не готов к диалогу с Москвой. При этом замминистра уверен, что до полного разрыва отношений между двумя странами не дойдет.

Сергей Рябков

Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Сергей Рябков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Рябкова, Россия «открыта к обсуждению любых вопросов», однако США после начала российской военной операции на Украине «обрубили все каналы обсуждения тем за исключением двух-трех». «В двух словах наши отношения можно охарактеризовать как хуже некуда. Это не преувеличение... Да, возможен их полный разрыв, но все же, я думаю, до этого не дойдет. Это было бы и опасно, и ошибочно со всех точек зрения. По крайней мере мы бы этого не хотели»,— сказал он в программе «Большая игра» на Первом канале (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе власти США заявили о готовности возобновить диалог с Россией по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). В начале февраля Сергей Рябков говорил, что российская сторона не может рассматривать вопросы по ДСНВ «вне контекста более враждебного американского курса» в связи с военными действиями на Украине.

Подробнее о консультациях по ДСНВ — в материале «Ъ» «В самом прямом переносном смысле».

Лаура Кеффер

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