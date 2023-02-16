Украина национализировала активы Олега Дерипаски на сумму более $200 млн

Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение о передаче в государственную собственность активов российского бизнесмена Олега Дерипаски на общую сумму более 10 млрд гривен (более $237,5 млн). Иск был направлен Минюстом Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале Службы безопасности Украины (СБУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Дерипаска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Олег Дерипаска

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Решение суда касается в том числе Николаевского глиноземного завода и недродобывающих компаний «Глуховский карьер кварцитов», «Хустсткий карьер», «Жежеловский карьер».

Как сообщает СБУ, Олег Дерипаска, «входящий в ближайшее окружение военно-политического руководства РФ», руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины. Ведомство утверждает, что таким образом бизнесмен пытался скрыть свое отношение к украинским активам.

30 января офис генерального прокурора Украины сообщал о конфискации активов на 32 млн гривен (около $870 тыс.) у металлургического предприятия страны, принадлежащего российскому предпринимателю. Имя бизнесмена или название предприятия не называлось. Однако описание предприятия, предположительно, указывало на Николаевский глиноземный завод, которым, как сообщал Минюст Украины, владеет Олег Дерипаска.

В мае на Украине был принят закон о конфискации активов граждан, которые поддерживают специальную военную операцию. 12 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Олега Дерипаски. Его украинские активы заблокировали на десять лет.

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Лусине Баласян