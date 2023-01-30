На Украине конфисковали $870 тыс. у российского предпринимателя

Активы на 32 млн гривен (около $870 тыс.) конфискованы у металлургического предприятия на Украине, принадлежащего российскому предпринимателю. Об этом сообщает офис генерального прокурора Украины, имя бизнесмена из России в пресс-релизе ведомства не указывается.

«По ходатайству офиса генерального прокурора арестованы 32 млн грн. крупнейшего на Украине производителя металлургического глинозема и гидроксида алюминия. Средства были на депозитном счете Гостаможслужбы»,— сообщили в Генпрокуратуре Украины.

Описание предприятия в материале ведомства может указывать на Николаевский глиноземный завод. 10 января Минюст Украины сообщил, что российский предприниматель Олег Дерипаска через группу нескольких компаний владеет на Украине «значительными активами». Тогда министерство упомянуло Николаевский глиноземный завод и Запорожский производственный алюминиевый комбинат.

Андрей Сапожников